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Elazığ'da 'Daha İyi Bir Çevre' sempozyumu - Son Dakika

Elazığ'da 'Daha İyi Bir Çevre' sempozyumu

15.10.2021 13:24

- Elazığ'da 'Daha İyi Bir Çevre' sempozyumu Elazığ Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Gazi Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin katılımıyla 'Daha İyi Bir Çevre' sempozyumu düzenlendi.

- Elazığ'da 'Daha İyi Bir Çevre' sempozyumu

ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Gazi Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin katılımıyla 'Daha İyi Bir Çevre' sempozyumu düzenlendi.

Elazığ Fırat Üniversitesi koordinesinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Gazi Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin katılımıyla 'Daha İyi Bir Çevre' sempozyumu düzenlendi. FÜ Hastanesi konferans salonunda düzenlenen sempozyumda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden Peter Sousa Hoejskov, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbı Direktörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Edibe Pirinçi, sinevizyon gösterimi destekli sunumlar gerçekleştirerek katılımcılara yönelik bilgiler paylaştı. Sempozyuma, konuşmacılar dışında hastane yönetimi sağlık çalışanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Gazi Üniversitesi sempozyuma destek olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "İnşallah bu panel hem Dünya Gıda Günü olması hem Elazığ üzerinde olması hem de bağbozumu zamanına gelmekten şehrimi için katkı sağlayacaktır. Burada gerçekten baktığımız zaman üst üstte koyulduğunda geçen seneye göre daha çok gıda odaklı bu sefer biraz daha geniş kapsamlı. Teknolojinin bu kadar geliştiği, biyoteknolojinin her zaman bu kadar gelişmesine rağmen yüz yıl sonra da açıkçası en önemlilerden ikisi temiz su ve aşıya erişim. Baktığımız zaman bebeklerde ya genetik bozukluklar ya da mesleki ve çevresel etkenler daha çok önümüze çıkıyor. Yaşam tarzı değişikliğiyle ortaya çıkmış olan ama bununda engellenebilecek olan kardiyovasküler hastalılar, solunum sitemi hastalıları, diyabet, kasket sistemi hastalıkların daha aşikar olduğunu görüyoruz. Hatta belki biyolojik yanılgı içinde oluyoruz toplumla konuştuğunuz zaman hocam daha önce kardiyovasküler hastalık yoktu kimse tansiyon değildi diyor ama ömrün artmasıyla beraber bunların daha görünür hale geldiği söylemek gerekir. Burada da hepimiz biliyoruz ki özellikle çevresel marufiyetlerle mesleki marufiyetler başta yer alıyor. İleri yaşa geldiğimizde ise kanserle demans önemli bileşenlerimizden biridir. Kanser ve demans içeriğine de baktığımız zaman özellikle çevresel maruziyetlerinden olduğunu hepimiz şahit oluyoruz. Tabi bunlara ek olarak 2020'de karşılaştığımız belki de 2019 da başlayan korona virüs pandemisini de eklemek gerekiyor. Hatta bir görüşe göre göre bulaşıcı hastalıklar da çevreseller hastalıklar içerisinde değerlendirilir mi diye bir farklı yaklaşım var" diye konuştu.

Elazığ'da böyle bir sempozyum için bulunmakta dolayı mutlu olduğunu belirten Birleşmiş Milletler Gıda ve tarım Örgütünden Peter Sousa Hoejskov, "Bugün yapacağım sunumun konusu gıda güvenliği ve tek sağlık yaklaşımının nasıl benimsediğimiz ile ilgili olacak. Benden önceki konuşmacıların da bahsettiği gibi bilmemiz gereken çok sayıda fazla konu var. Ancak bu bunlardan birkaçı diğerlerine göre daha önemli. İlk olarak Avrupa bölgesinde gıdalardan kaynaklanan hatalıları göz önünde alıyoruz. Maalesef her ülke için elimizde rakamların olmasını dilerdim. Ama sadece bölgesel olarak konuyu ele alabileceğim. Her sene 23 milyon insan hastalanıyor ve nerdeyse 5 bin insan kirli gıdalar yüzünden yaşamını yitiriyor. Aslında bakarsak gıda güveliği zararlarının bu hastalılara sebep olduğunu söyleyebiliriz. Ne yazık ki çevreyle ilgili konular sadece sağlık üzerinde değil aynı zaman da güvenlik üzerinde de etkileri fazla" diye konuştu.

Sempozyum sunumlarla devam etti.

Birleşmiş Milletler, Gazi Üniversitesi, Elazığ, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Daha İyi Bir Çevre' sempozyumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 'Daha İyi Bir Çevre' sempozyumu - Son Dakika
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