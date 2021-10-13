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Elkızı İlk Bölümüyle 23 Ekim Cumartesi 20.00'da FOX'ta | BABAN MI YAPTI BUNU SANA? - Son Dakika

Elkızı İlk Bölümüyle 23 Ekim Cumartesi 20.00'da FOX'ta | BABAN MI YAPTI BUNU SANA?

13.10.2021 10:43

Elkızı İlk Bölümüyle 23 Ekim Cumartesi 20.00'da FOX'ta | BABAN MI YAPTI BUNU SANA?Gemi su almaya başladığı gün, ilk "Elkızı"nı attılar aşağı.."Biz çok mutlu bir aileydik.

Elkızı İlk Bölümüyle 23 Ekim Cumartesi 20.00'da FOX'ta | BABAN MI YAPTI BUNU SANA?

Gemi su almaya başladığı gün, ilk "Elkızı"nı attılar aşağı.."

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.

Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.

Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?

YAPIM ŞİRKETİ: NTC MEDYA

YAPIMCI: MEHMET YİĞİT ALP

YÖNETMEN: FERİDE KAYTAN

SENARYO: HİLAL YILDIZ

OYUNCULAR: SEVDA ERGİNCİ, FİKRET KUŞKAN, PERİHAN SAVAŞ, İSMAİL EGE ŞAŞMAZ, MÜNİR CAN CİNDORUK, SEDEF AVCI, TOPRAK SAĞLAM, FIRAT DOĞRULOĞLU, ÇAĞLA ŞİMŞEK, SİNAN ARSLAN, PELİNSU ÇİLELİ, MACİT KOPER

FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr

Elkızı: https://www.fox.com.tr/Elkizi/izle

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Elkızı İlk Bölümüyle 23 Ekim Cumartesi 20.00'da FOX'ta | BABAN MI YAPTI BUNU SANA?

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Elkızı İlk Bölümüyle 23 Ekim Cumartesi 20.00'da FOX'ta | BABAN MI YAPTI BUNU SANA? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elkızı İlk Bölümüyle 23 Ekim Cumartesi 20.00'da FOX'ta | BABAN MI YAPTI BUNU SANA? - Son Dakika
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