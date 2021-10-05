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Engelli sporcular, "Engelsiz Yaşam Şenliği"nde stres attılar - Son Dakika

Engelli sporcular, "Engelsiz Yaşam Şenliği"nde stres attılar

05.10.2021 17:04
Engelli sporcular,

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Engelsiz Yaşam Şenliği'nin bir parçası olmaktan son derece mutlu ve onurluyuz. Bu tür organizasyonların sayılarını daha da artırıp çocuklarımıza daha fazla ulaşabiliriz." dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Engelsiz Yaşam Şenliği'nin bir parçası olmaktan son derece mutlu ve onurluyuz. Bu tür organizasyonların sayılarını daha da artırıp çocuklarımıza daha fazla ulaşabiliriz." dedi.

Engelli sporcular ve aileleri, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca 19 Mayıs Spor Kompleksi'nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Şenliği'nde eğlenceli dakikalar geçirdi, stres attılar.

TAF Başkanı Çintimar, tüm engelli sporcuların programa katıldığını belirterek, organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Programın yapılması için gereken destekleri verdiklerini vurgulayan Çintimar, "Yarın onların pozisyonuna düşmemek gibi bir garantimiz yok. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan son derece mutlu ve onurluyuz. Bu tür organizasyonların sayılarını daha da artırıp çocuklarımıza daha fazla ulaşabiliriz." diye konuştu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan da etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Erkek Golbol Milli Takımımız burada. Güzel bir şenlik. Şenlik, engellilerin hem toplumla tanıştırılması hem de onların ne yapabildiklerini topluma gösterilmesi açısından çok önemli." dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya da bedensel engelli bireylere katkıda bulunmak için 8 kişiyle "Engelsiz Yaşam Şenliği"ne geldiklerini aktardı.

Sporcularla çocukları bir araya getirmek istediklerini anlatan Kılınçkaya, programı organize edenlere de teşekkür etti.

"Burada engellerini aşmış engelli sporcuları görüyoruz"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, şöyle devam etti:

"AK Parti İl Başkanlığı, 'Engelsiz Yaşam Şenliği' biz de Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Görme Engelliler Spor Federasyonu ve İşitme Engelliler Spor Federasyonu iştirak ettik. Burada engellerini aşmış engelli sporcuları görüyoruz. Ailelerimiz son derece mutlu."

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, Amatör Spor Haftası nedeniyle geldikleri etkinliğin keyifli geçtiğini ifade etti.

Kazandıkları başarıları vatandaşlara anlatabilmek adına bu tarz organizasyonların önemli olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Bu tarz organizasyonlar engelli bireylerin kaynaşması açısından önemli emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Rahat ve engelsiz spor yapabilecek sahalar hayata geçirilecek"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, etkinliğin kendisi için çok kıymetli olduğunu söyleyerek, şenliği düzenleyen AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile şenliğe katılan sporculara ve ailelerine teşekkür etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise bu tür etkinlikleri her sene düzenlendiklerini belirterek, 19 Mayıs Stadı'nın tanıtımının yakın zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacağını açıkladı.

Amatör spor kulüpleri ile engelli vatandaşların rahat ve engelsiz spor yapabileceği sahalarının hayata geçirileceğini ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak iktidara geldiğimizden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, engellilerimize ve engelli ailelerimize rahat bir yaşam sunabilmek için çalışıyoruz. Bunların engellerini aşmak, bizim için en büyük görevdir. İnşallah hep birlikte engelleri aşarak, hem dünyada hem de Türkiye'de güzel başarılara elbette imza atacağız."

Etkinliğe ayrıca AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Spor Federasyonu, Türkiye, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli sporcular, 'Engelsiz Yaşam Şenliği'nde stres attılar - Son Dakika


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