Erim Arıkan: Kaliteli et ve yumurta ihtiyacı artıyor! - Son Dakika

Yemlik Yağ Üretimi Önemli

Erim Arıkan "Yemlik yağ üretimi pek çok açıdan çok önemli. Kanatlı hayvanların kaliteli yemlerle beslenmesi gerekiyor. Kaliteli et ve yumurta ihtiyacını karşılamak için yem üretimimizi teknolojik imkanlarımız dahilinde geliştiriyoruz. Biliyoruz ki bizler kaliteli yemlik yağ üretimini arttırırsak tavuklar da sağlıklı beslenir" sözleriyle açıklamalarına devam etti.

İzmir ve Gaziantep'deki Yemlik Yağ Fabrikalarımızda Yemlik Yağ Üretimi Yapıyoruz

Yemlik yağ üretimiyle ilgili bilgi veren Erim Arıkan, "Erim Arıkan Yağ A.Ş. olarak İzmir ve Gaziantep'te bulunan üretim fabrikalarımızda uzman ekibimizle yoğun çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. Tesislerimiz oldukça hijyenik. Ayrıca yüksek teknolojik cihazlara sahibiz. Yağları nasıl elde ettiğimiz birçok kişi tarafından merak ediliyor. Öncelikle belirtmek gerekir ki üretimlerimizin tamamı 'Yemlerde Kullanılması Gereken Yağlar Hakkında Tebliğ'e göre gerçekleştiriliyor. Üretim aşamasında ilk önce ayçiçek yağlarının rafinasyonu esnasında elde edilen ve tamamen tehlikesiz olan 'soapstock'ları topluyoruz. Ardından üretimlerimizi belirlediğimiz işlem sırasına göre yapıyoruz. Böylelikle kaliteli yemlik yağ asitleri üretmiş oluyoruz" sözleriyle açıklamalarda bulundu.

Yemin İçine Eklenen Yağ Asitleri Tavukların Protein Almasını Sağlıyor

İş insanı Erim Arıkan kaliteli üretim hakkında da "Ürettiğimiz yemlik yağ asitleri, kanatlı hayvanların yemlerine belirli bir oranda ekleniyor. Bu genellikle yüzde 5 oluyor. Yemin içerisine eklenen yağ asitleri, tavukların yüksek oranda protein almasını sağlıyor. Ayrıca tavukların çok daha hızlı üremesi de mümkün hale gelmiş oluyor. Et ve yumurta kalitesine katkıda bulunmaktan ötürü gururluyuz." şeklinde bilgiler verdi.