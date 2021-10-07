Erzurum'da yetiştirme yurdundaki öğrencilere doğa sevgisi kazandırılacak - Son Dakika

Erzurum'da, Nene Hatun Yetiştirme Yurdu'nda kalan öğrencilere, karbon salınımı konusu anlatılarak doğa sevgisi kazandırılacak.

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yurtta kalan öğrencilere yönelik "Karbon Ayak İzim Kaç Numara" ve "Kendi Çiçeğimi Yetiştiriyorum" projeleri düzenleyecek.

Yurtta kalan 7-12 yaş grubundaki öğrencilere, iklim değişikliğine sebep olan karbon salınımının kişi bazında bir ölçüsü olan "Karbon ayak izi" tanımı da anlatılacak.

Projeyle karbon salınımının en aza indirilmesi için alınması gereken önlemler, küçük görünen ama zararı büyük olan günlük alışkanlıklar konusunda farkındalık düzeyinin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda saksı çiçeği dikecek öğrencilerin hem toprağa temas etmeleri hem de ağaç sevgisi kazandırılması sağlanacak.

Projeyle, yurtta kalan çocukların doğaya duyarlı bireyler olması hedefleniyor.