Evlat hasreti çeken yüreği yanık Özcan ailesi hem Diyarbakır'da hem de Muş'ta eylemde - Son Dakika

Evlat hasreti çeken yüreği yanık Özcan ailesi hem Diyarbakır'da hem de Muş'ta eylemde

Aileler çocukları için direniyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 775. gününde de devam ediyor. Özcan ailesinin fertleri hem Diyarbakır'da hem de Muş'ta eylemlerini sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 775. gününde de sürüyor. Muş'tan gelen Ümit Özcan, 5 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kardeşi Atilla Özcan için eylemine devam ediyor. Ailecek eylemde olduklarını kaydeden Özcan, kardeşini almadan bırakmayacaklarını aktardı. Özcan, "Kardeşim Atilla için geldim buraya. Kardeşimi 2016'da HDP kaçırdı, onu HDP'den istiyorum. Kardeşim gelmeyene kadar sonuna kadar kararlıyız bu eyleme devam edeceğiz. Annem ve babamda Muş'ta eylem yapıyorlar. Ben hem Muş'ta annem ve babama hem de buradaki ailelere gelerek destek çıkıyorum. Allah devletimizden razı olsun bize büyük bir destek verdi, devletimizin sayesinde çok şükür buradayız, ayaktayız devletimizle beraberiz. Annem ve babam yaşlı olduğu için buraya gelemiyorlar onlarda Muş'talar. Kardeşim beni duyuyorsa kaçıp gelsin, orası onun yeri değil onun yeri Türkiye Cumhuriyeti devleti, gelip devletine, polis ve askerine teslim olsun" dedi.