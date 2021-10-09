Üye Girişi
EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA - Son Dakika

EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA

09.10.2021 11:27

İZMİR'de, henüz 45 günlük bebekken serebral palsi (beyin felci) teşhisi konulan, mayıs ayında geçirdiği ameliyatın ardından yürümeyi başaran ve konuşmasında da gelişme olan 7 yaşındaki Eylül Sırgeligil okula başladı.

İZMİR'de, henüz 45 günlük bebekken serebral palsi (beyin felci) teşhisi konulan, mayıs ayında geçirdiği ameliyatın ardından yürümeyi başaran ve konuşmasında da gelişme olan 7 yaşındaki Eylül Sırgeligil okula başladı. Kızının son durumuna doktorların bile şaşırdığını anlatan İsmihan Sırgeligil, Artık bağımsız bir şekilde yürüyebiliyor. Hala inanamıyorum. Sürekli ayaklarına bakıyorum dedi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan İsmihan ve Orhan çiftinin kızları Eylül Sırgeligil'e (7) henüz 45 günlükken serebral palsi (beyin felci) hastalığı teşhisi konuldu. Beden Eğitimi Öğretmeni olan İsmihan Sırgeligil, yaptığı araştırma sonucunda, ilreleyen yaşlarda yürüyemeyen, konuşamayan ve yemek yemekte zorlanan kızı Eylül için tendon gevşemesi ve kas transferi ameliyatının umut olduğunu öğrendi. Sırgeligil, ameliyatlar için gerekli olan 30 bin TL'yi akraba ve arkadaşlarının yardımıyla topladı. Mayıs ayında ameliyat olan Eylül, dengesini sağlayarak, adım atmaya başladı. Eylül, bu yıl Sabri Öney İlkokulu'nda özel eğitim alt sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına başladı. Ameliyat sonrası kızındaki değişime dikkati çeken İsmihan Sırgeligil, Eylül, bağımsız bir şekilde yürüyebiliyor. Bir anda yürümeye başladı. Doktorumuz bile şaşırdı. Bu duruma inanamadığım için Eylül'ün sürekli ayağına bakıyorum. Çene kaslarında, yani konuşmasında da büyük gelişme var dedi.

'HİÇBİR ZAMAN YÜRÜYEMEZ DEDİLER'

İsmihan Sırgeligil, kızı Eylül'ün hastalığında yaşanan süreci şöyle anlattı

Hamilelik sürecinde bazı doktorlar problem olduğunu söyledi. Tarama testlerinin bazıları normal çıkmadı. Biz de bu nedenle doğumdan hemen sonra nöroloji polikliniğine başvurduk. Burada MR çekildi. Serebral palsinin yanı sıra beyinde derin bir yarık olduğunu söylediler. Hastalığı öğrendikten sonra tedavisini araştırmaya başladım. Eylül henüz 45 günlükken ilk gittiğimiz doktor, Eylül'ün hiçbir zaman yürüyemeyeceğini, konuşamayacağını, normal beslenmeyeceğini söyledi. Bitkisel hayat gibi bir yaşam süreceğini söyledi. Onu duymak benim için çok zordu. O günü hiç unutmuyorum dedi.

'VAZGEÇMEDİK'

Daha sonraki süreçte farklı doktorlara gitmeye karar verdiklerini anlatan Sırgeligil, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğumuzda umutlandık. Buradaki doktorlar Eylül'ün gecikmeli bir hayatı olacağını söyledi. Kızımın, yaşıtlarına yaklaşma imkanının olduğunu bilmek güzel bir şeydi. Sonraki süreçte Eylül giderek yürüyememeye başladı. Ayak pozisyonu tamamen farklı bir hale gelmeye başladı. Giderek kötüleşmenin sonucunda yürümesi tamamen bitti. Yaptığımız araştırmaların sonucunda özel bir hastanede ameliyat olabileceğini öğrendik. Ameliyat için günümüzü aldık diye konuştu.

'AKRABA VE DOSTLARIMIZ YARDIM ETTİ'

Ameliyat için yaklaşık 30 bin TL gerektiğini anlatan Sırgeligil, Bunu duyan arkadaşlarımız dostlarımız yardım etti. Bu miktar kısa süre içinde tamamlandı ve Eylül, mayıs ayında ameliyat oldu. Ameliyat sonrası 1,5 ay alçıda kaldı. Çok sıkıntılı bir süreçti. Ameliyatın ardından yürümeye başladı dedi.

Eylül'ün tedavisine devam edebilmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu belirten Sırgeligil, Eylül, eğer konuşabilse normal eğitim kaynaştırma öğrencisi olabilecek. Sürekli fizik tedavinin yanı sıra dil terapisi ve konuşma terapisi görmesi gerekiyor. Şu an terapilere başladık ancak sürecin düzenli ve devamlı olması oldukça zor. Bu terapiler ücretli ve bütün çabamız devam edebilmek için diye konuştu.

EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA
EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA
EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA
EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA
EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA
EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA
EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA
EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA
EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA
EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA
EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA
EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA
EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA
EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA
EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA

Türk Lirası, İzmir, Mayıs, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu kadarına da pes! Vatandaşın verdiği parayı beğenmeyen taksici, üşüyen çocuk ve annesini arabaya almadı 11:31 Bu kadarına da pes! Vatandaşın verdiği parayı beğenmeyen taksici, üşüyen çocuk ve annesini arabaya almadı Hollanda hocası Van Gaal'ın Türkiye üzüntüsü! Bu sonuç avantaj sağlayamadı 11:30 Hollanda hocası Van Gaal'ın Türkiye üzüntüsü! Bu sonuç avantaj sağlayamadı A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller 11:05 A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi 11:00 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı 10:46 Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis 10:36 Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis
Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu 10:28 Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor 10:24 Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor

Son Dakika Haberleri
11:41 Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı
11:31 Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti
11:30 Hollanda hocası Van Gaal'ın Türkiye üzüntüsü! Bu sonuç avantaj sağlayamadı
11:13 Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar
11:05 A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller
11:03 Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı
11:00 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi
10:46 Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı
10:35 Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis
10:25 Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi
Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı         
11:42
Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti         
11:31
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı         
11:03
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
10:31
Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı         
10:27
Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı         
10:22
Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü         
09:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları         
08:58
"Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız         
08:53
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu         
00:26
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 11:47:22. #1.12#
SON DAKİKA: EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement