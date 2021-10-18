Üye Girişi
Filistin Başbakanı Iştiyye'den Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla ilgili BM'ye çağrı Açıklaması - Son Dakika

Filistin Başbakanı Iştiyye'den Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla ilgili BM'ye çağrı Açıklaması

18.10.2021 13:51
Filistin Başbakanı Iştiyye'den Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla ilgili BM'ye çağrı Açıklaması

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletlere (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere ve mülklerine saldıran Yahudi yerleşimcilerin yargılanması için veri tabanı kurma çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletlere (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere ve mülklerine saldıran Yahudi yerleşimcilerin yargılanması için veri tabanı kurma çağrısı yaptı.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da artan saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını "terör" olarak nitelendiren Iştiyye, "Yahudi yerleşimci terörü, toprak, hak ve zeytin sahibi halkımızı korkutamadı. Bu yerleşimciler sömürgeciliğin topraklarımızdaki araçlarıdır." dedi.

Iştiyye, saldırgan Yahudi yerleşimcilerin yargılanması gerektiğine vurgu yaparak, "BM'yi Yahudi yerleşimcilerin illegal terörist eylemlerinden dolayı yargılanmaları için bir veri tabanı kurmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinli çiftçileri topraklarına girmekten ve zeytin toplamaktan alıkoyamayacağına dikkati çeken Iştiyye, üniversite öğrencileri ile gençlere zeytin toplamalarında Filistinli çiftçilere yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinlilere saldırıyor, onların en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya yakıyor, mal ve mülklerine zarar veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, Filistin, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı Iştiyye'den Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla ilgili BM'ye çağrı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı 13:45 Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti 13:19 F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti Eşini öldüren adam, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti 13:13 Eşini öldüren adam, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı 12:43 Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor 12:33 Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti 12:09 Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru 11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor 11:19 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor

Son Dakika Haberleri
13:48 Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak
13:44 Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı
13:25 Bakan Soylu terörle mücadele hakkında konuştu: Tunceli'de 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok
13:21 72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir?
13:18 F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti
13:17 Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek
13:13 Eşini öldüren adam, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti
12:57 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
12:42 Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı
12:32 Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor
Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak         
13:49
72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir? 72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir?         
13:21
Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek         
13:17
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Ticari araç ile otomobil çarpıştı! 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ortalık adeta savaş alanına döndü Ticari araç ile otomobil çarpıştı! 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ortalık adeta savaş alanına döndü         
12:39
Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi         
12:16
Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi         
11:57
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek         
11:18
Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son dakika olayları Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son dakika olayları         
11:06
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 13:56:21. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin Başbakanı Iştiyye'den Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla ilgili BM'ye çağrı Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement