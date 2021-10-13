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Gaziantep İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı - Son Dakika

Gaziantep İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı

13.10.2021 13:29
Gaziantep İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı

Gaziantep'te İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı.

Gaziantep'te İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı. Toplantıda sahipsiz hayvanlar hakkındaki şikayetlerin ve kurumlar arası koordinasyonun değerlendirildiği toplantıda, tehlike arz eden hayvanlar ile ilgili yapılacak iş ve işlemler ile yerel hayvan ve koruma görevlisi müracaatları görüşüldü

Toplantı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel'in sunumuyla başladı. İlgili kurum temsilcilerinin yaptıkları çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirmeleriyle devam eden toplantı, belediye mücavir alanı dışındaki sahipsiz hayvanlar hakkındaki şikayetlerin ve kurumlar arası koordinasyonun değerlendirildi. Ayrıca toplantıda, tehlike arz eden hayvanlar ile ilgili yapılacak iş ve işlemler ile yerel hayvan ve koruma görevlisi müracaatları görüşüldü.

Yeni hayvan kanunu anlatıldı

Gözel yeni kanunun içeriği ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Yeni kanuna göre, nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası; bir hayvan neslini yok eden kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak . Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacak. Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Hayvanları dövüştüren kişi üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak. Suçların birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılacak' dedi

Hayvanlar kayıt altına alınacak

Gözel, sahiplenilen hayvanların kayıt altına alınması gerektiğini ve pitbul, dogo, tosa gibi tehlikeli hayvan türlerini besleyenlere ise para cezası uygulanacağını belirterek,

"Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana, hayvan başına on bir bin Türk lirası idari para cezası verilecek. Ayrıca bu hayvanlara el konulup, bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek. Bu türleri bu madde yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında, idari yaptırım hükümleri uygulanmayacak. Kısırlaştırma işlemi için maddenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir. Bu hayvanların ölümü halinde Bakanlığa bilgi verilecek ve kayıttan düşürülecek. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere, on bir bin Türk lirası idari para cezası verilecek. Bu hayvanların sokağa terki halinde otuz bin Türk lirası idari para cezası verilecek. Kanuna göre kedi ve köpek sahipleri de, hayvanlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına aldırmak zorunda" diye konuştu.

Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin ardından sona eren toplantıya Doğal Hayatı Koruma Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gozel, Gaziantep Veterinereler Odası Başkanı Meltem Peri, Gaziantep İl Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Yorgancı ile Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE), Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler, Sağlık, Müftülük ve Çevre müdürlüğü gibi kurulda yer alan kurumların yetkilileri yer aldı. - GAZİANTEP

Gaziantep İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı
Gaziantep İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı
Gaziantep İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı
Gaziantep İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Gaziantep, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı - Son Dakika
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