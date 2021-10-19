Gaziantep'te 10 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 10 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin durdurup arama yaptığı araçta 10 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin durdurup arama yaptığı araçta 10 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 10 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan polis 1 kişiyi gözaltına aldı.



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