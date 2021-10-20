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GAZİANTEP'TE MEME KANSERİ FARKINDALIK KONFERANSI DÜZENLENDİ - Son Dakika

GAZİANTEP'TE MEME KANSERİ FARKINDALIK KONFERANSI DÜZENLENDİ

20.10.2021 16:00

GAZİANTEP'te Özel Medical Park Hastanesi'nde '01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' nedeniyle farkındalık oluşturmak için konferans düzenlendi.

GAZİANTEP'te Özel Medical Park Hastanesi'nde '01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' nedeniyle farkındalık oluşturmak için konferans düzenlendi.

Özel Medical Park Hastanesi konferans salonunda, meme kanserinde erken teşhisinin önemi ile ilgili düzenlenen konferansa; Prof. Dr. Alper Sevinç, Doç. Dr. Gökmen Aktaş, Radyasyon onkolojisi Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık, hekimler ve misafirler katıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak düzenlenen etkinlik kapsamında doktorlar ve hastaları bir araya gelerek pasta kesti.

'ERKEN TEŞHİSTE GEÇ KALMAYIN'

Meme kanserinin diğer kanser türlerinden farklı olduğunu aktaran Prof. Dr. Alper Sevinç, " Meme kanserinden korkulmaması gerekiyor. Bu tür hastalıklarda özellikle önce korku ve pandemi sürecinin de katkısıyla maalesef hastalarımız bazen erken teşhis için geç kalıyor. Bu durumun sonucunda hastamızın ilerde sağ kalımını etkiliyor. Bu süreçte hastalarımızın doktorlarına güvenmelerini istiyoruz. Meme kanserinin yeri diğer kanserlerden yeri ayrıdır çünkü hasta kendini elle muayene ederek saptaması mümkündür" diye konuştu.

'MEME KANSERİ EN SIK GÖRÜLEN KANSER TİPİDİR'

Her kadının 20 yaşından sonra öncelikle kendi kendine el ile muayne yapması gerektiğini ve 40 yaşından sonra ise mutlaka doktor tarafından muayene edilmesini gerektiğini belirten Doç. Dr. Gökmen Aktaş, "Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Kadınlarda ölüme sebebiyet vermede en sık 2'inci kanserdir. Meme kanserinin en önemli yönü erken tarama yöntemleriyle tanı konulduğunda ölümcül yönü belirgin ölçüde azaltılabilmesidir. Bunu sağlamak içinde mutlaka tarama programları ve kadınlarda farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Her kadının 20 yaşından itibaren 20-40 yaş arasında kendi kendine meme muayenesi yapması gerekiyor. Ayrıca bu meme muayenesinin nasıl yapılacağının eğitiminin verilmesi gerekiyor dedi.

Kanserin 3'üncü evresinde olan anne Hatice Özaslan'ın kızı Meryem Özaslan, annesinin bu hastalığa yakalandığında çok şaşırdıklarını, muayeneye gelerek kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi sürecine başlandığını söyledi.

GAZİANTEP'TE MEME KANSERİ FARKINDALIK KONFERANSI DÜZENLENDİ
GAZİANTEP'TE MEME KANSERİ FARKINDALIK KONFERANSI DÜZENLENDİ
GAZİANTEP'TE MEME KANSERİ FARKINDALIK KONFERANSI DÜZENLENDİ
GAZİANTEP'TE MEME KANSERİ FARKINDALIK KONFERANSI DÜZENLENDİ

Meme Kanseri, Radyasyon, Kanser, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE MEME KANSERİ FARKINDALIK KONFERANSI DÜZENLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE MEME KANSERİ FARKINDALIK KONFERANSI DÜZENLENDİ - Son Dakika
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