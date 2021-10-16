Üye Girişi
Gaziantep'te çiftçiye büyük destek - Son Dakika

Gaziantep'te çiftçiye büyük destek

16.10.2021 10:44

Gaziantep'te çiftçiye büyük destek Daha önce 250 mlyon TL'yi aşan desteğin verildiği Şahinbey'de çftçiye son olarak ise 2 bin 850 ton tohum dağıtıldı Çiftçiye artan destekle köye geri dönüler de başladı Gaziantep'te daha önce 250 milyon TL'yi aşan desteklerin yapıldığı Şahinbey ilçesinde son...

Gaziantep'te çiftçiye büyük destek

Daha önce 250 mlyon TL'yi aşan desteğin verildiği Şahinbey'de çftçiye son olarak ise 2 bin 850 ton tohum dağıtıldı

Çiftçiye artan destekle köye geri dönüler de başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te daha önce 250 milyon TL'yi aşan desteklerin yapıldığı Şahinbey ilçesinde son olarak 2 bin 850 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Sağlanan desteklerle ekili alanın 4 kat arttığı ilçede şehirden köye geri göç başladı.

Son 5 yıldır çiftçilere yönelik yatırımlarını arttırarak devam ettiren Şahinbey Belediyesi, bu yatırımlarına bir yenisi ekleyerek Kapçağız Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikle çiftçilere 2 bin 850 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Daha önce çiftçilere 13 bin 110 ton arpa, buğday ve mercimek, 10 bin 70 ton gübre, 24 bin 285 ton yem, 750 bin adet zeytin, 150 bin adet fıstık fidanı, 12 milyon sebze-meyve fidesi, 283 aileye 3 bin 656 adet küçük ve büyükbaş hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi bugüne kadar 250 milyon TL'nin üstünde çiftçilere yönelik desteklerde bulundu.

Çiftçiye her konuda tam destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her konuda tam destejk sundukları çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak 5 yıldır çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Çiftçimizin özellikle buğday, arpa, mercimek gibi tohum ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden almış olduğumuz tohumları uygun fiyatla toplu bir şekilde alarak ve maliyetin yüzde 50'sini de Şahinbey Belediyesi olarak karşılayıp çiftçilerimizin köylerine kadar tohumlarını getiriyoruz. Bu yıl ki dağıtımımıza yine Kapçağız Mahallemizde başladık. Çiftçilerimize dağıtmak üzere tırlar dolusu tohum ve gübreyi ayaklarına getirdik. 5 yıldır çiftçilerimize vermiş olduğumuz tohum desteklerinin yanı sıra gübre desteği, yem desteği, arılı kovan desteği, canlı hayvan desteğinde bulunduk ve desteklere devam ediyoruz. Ayrıca bin 500 kilometre arazi yolu yaparak, meralarımızı gübreleyerek ve su kuyuları açarak çiftçilerimize her türlü anlamda desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şuana kadar çiftçilerimize yönelik vermiş olduğumuz destek 250 milyon TL'yi aştı. Çiftçilerimize helali hoş olsun" dedi

"Şehirden köye göç başladı"

Şahinbey ilçesindeki desteklerle tarım arazilerindeki ekili alan 4 kat daha artarken, bu artışla birlikte köylerin nüfusu da hızla yükseliyor. Başkan Tahmazoğlu, desteklerle hzıla artan ekili alanlarla birlikte şehirden köye göçün de başladığını belirten Tahmazoğlu, "Çiftçimiz kazandıkça ülkemiz kazanıyor. Şahinbey ilçemizde çiftçilere yönelik desteklerimize başlamadan önce ekili alan 80 bin dekar iken desteklerimizin ardından ilçemizde şuanda ekili alan 320 bin dekara çıktı. Yani ekili alan da yüzde 300'ün üzerinde artış yaşandı ve ekili alan 4 katına çıktı. Yine desteklerimiz sayesinde ilçemizdeki çiftçi sayımız 4 bin kişiden 6 bin 600 kişiye çıktı. Artık şehirden köye dönüşler başladı. Bu desteklerle hem çiftçimiz kazanıyor hem de ülkemiz kazanıyor. İnşallah bu desteklerle çiftçimize kazandırmaya ve ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştuç

Çiftçiler desteklerden memnun

Şahinbey Belediyesi'nin dağıtmış olduğu arpa, buğday, mercimek ve gübre dağıtımından faydalanan çiftçiler ise desteklerden memnun olduklarını ifade etti. Tarım alanındaki girdi fiyatlarının yükselişe geçtiği son zamanlarda destekler sayesinde maliyetlerin düştüğünü söyleyen çiftçiler, desteklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Gaziantep'te çiftçiye büyük destek
Gaziantep'te çiftçiye büyük destek
Gaziantep'te çiftçiye büyük destek
Gaziantep'te çiftçiye büyük destek
Gaziantep'te çiftçiye büyük destek
Gaziantep'te çiftçiye büyük destek

Şahinbey, Tarım, Tohum, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te çiftçiye büyük destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı 11:21 Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada 11:07 Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar 11:04 İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar
Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi 10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti 10:43 Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi 10:17 Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi 09:55 Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 09:14 Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika Haberleri
11:07 Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada
11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti
10:51 Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı
10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi
10:43 "İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı
10:42 Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti
10:35 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini tahmin ediyor
10:21 Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak kişi, 65 bin TL maaş alacak
10:16 Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi
10:13 Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı
Derbide Uğurcan mı, Altay mı fark yaratacak? Çarpıcı istatistikler ortaya çıktı Derbide Uğurcan mı, Altay mı fark yaratacak? Çarpıcı istatistikler ortaya çıktı         
11:29
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye bitmeyen yol tepkisi: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye bitmeyen yol tepkisi: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor         
11:12
Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti         
11:06
Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı         
10:52
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı         
09:59
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
"Cono Aşireti"ne 500 polisli şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar         
09:02
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı         
00:48
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı         
21:11
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek         
19:19
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 11:36:14. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te çiftçiye büyük destek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement