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Gaziosmanpaşa'da 'Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar' bilim şenliği - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da 'Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar' bilim şenliği

14.10.2021 15:02

Gaziosmanpaşa'da 'Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar' bilim şenliği Gaziosmanpaşa'da 3 gün boyunca sürecek 'Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar' TÜBİTAK 4007 bilim şenliği başladı.

Gaziosmanpaşa'da 'Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar' bilim şenliği

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da 3 gün boyunca sürecek 'Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar' TÜBİTAK 4007 bilim şenliği başladı. İlçede öğrenim gören ilkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin katıldığı bilim şenliğinde, Gaziosmanpaşalı gençler tarafından yapılan Türkiye'nin ilk benzinli aracı, katılımcılarından büyük ilgi gördü.

Gaziosmanpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Belediyesi işbirliğinde Gaziosmanpaşa Belediye Binası önünde 3 gün boyunca sürecek olan 'Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar' TÜBİTAK 4007 bilim şenliği başladı. Gerçekleşen açılış törenine Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Gaziosmanpaşa Belediye binası önünde yapılan Bilim Şenliği halk oyunları gösterimiyle başladı.

Bilim Şenliğinin startının verildiği Bilim Şenliğinde daha sonra kurdele kesimi yapıldı. Programa katılan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ve beraberindekiler öğrenciler tarafından açılan stantları gezdi.

Bilim Şenliği açılış programında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, " Bu etkinliğin Gaziosmanpaşa meydanında, Gaziosmanpaşa'nın ufkuyla, gençleriyle etkinlik olarak yapılmasının heyecanını yaşıyorum. Özellikle bu çalışmanın oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gaziosmanpaşa'nın tarihi eseri, müzesi, denizi, doğası yada başka ön plana çıkaracak bir güzelliği olmadığı için Gaziosmanpaşa'yı yeni hikayesiyle, yani kültürle, sanatla, bilimle, teknolojiyle ve bu teknolojiyi üreten sizlerle tanıtmaya devam edeceğiz. O nedenle gençlerin bu avantajı faydaya dönüştüreceğinizden endişemiz yok. Görüyoruz ki, her geçen gün Gaziosmanpaşa'mızın bilim ve teknolojiye olan alakası artmakta. Burada hayal bile edemediğimiz bir eseri, aracı bu hale getiren gençlerimize ve öncülük eden öğretmenlerimize ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın en büyük fuarı olan TEKNOFEST fuarında Gaziosmanpaşalı gençlerimizin, Gaziosmanpaşa'daki İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan gençlerimizin üretmiş oldukları bir aracı TEKNOFEST Fuarında görmüş olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu araç şimdi Gaziosmanpaşa Belediyemizin garajında. Bu aracı Gaziosmanpaşalı gençlerimiz üretti. Türkiye'de teknoloji ile üretilen ilk araç. Bu gösteriyor ki, Gaziosmanpaşa'da gençlerimize fırsat verildiği zaman Milli Eğitim Müdürlüğü ve ekibi öncülük ettiği zaman, imkanlar onların arkasından seferber edildiği zaman bütün birikmiş teknolojiye yönelik ilgi, bilime karşı sevda, kültüre karşı aşk kendiliğinden ortaya çıkıyor ve Gaziosmanpaşa Bilim, Sanat ve Kültür merkezi olarak sizlerle beraber geleceğe yürüyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından üretilen ve TEKNOFEST'te katılan aracı inceledi.

Türkiye'nin ilk benzinli teknoloji aracını üreten gençlerden İrfan Değirmenci, " 2018 yılında Lisedeyken başladık biz bu projeye. Hem süspansiyon sistemlerin tasarımı hem mekanik tasarımını ve yazılımını dahil 3 yılda bitirdik. Biz bu projeye başladıktan kısa bir süre sonra okul binası yıkıldığı için 14 farklı yer değiştirmek zorunda kaldık. Bu süreçte en büyük eksiğimiz hem bütçe oldu hem de çalışma ortamının olmaması yer sıkıntısı oldu. Ama bu zorlu 3 yıllık süreçte pes etmedik ve aracı tamamladık. Şöyle de bir özellik kazandırdık aracımıza. Dünya'da ilk ve tek benzinli tam otonom bir araç oldu. İsmi hayal ve gümüş bir. Siz bilgisayarda varış noktasını seçtiğiniz de trafik kurallarına uygun bir şekilde şerit takibiyle birlikte sizi o noktaya kadar ulaştırabiliyor" dedi.

5 bine yakın öğrencinin Bilim Şenliğini ziyaret edeceğini kaydeden Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, "Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak toplamda 35 atölye, 4 sergi salonu ve söyleşileri ile bu alanda çok ciddi bir etkinlik yapıyoruz. 3 gün boyunca açık kalacak olan etkinlik 5 bin civarında öğrencimiz stantlarımızı ziyaret ederek buradaki öğrenimlerden faydalanacak. Şuanda da öğrencilerimiz atölyelerde eğitim almakta. Bizim burada yapmaya çalıştığımız öncelikle öğrencilerimizi yaparak ve yaşayarak öğretme modelini geliştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

3 gün boyunca sürecek olan bilim şenliğinde kurulan stant ve atölyelerde robotik kodlama, 3d Yazıcı, Web 2.0 araçları, otomatik toprak sensoru oluşturmadan drama, masal anlatımı, okçuluk, ebru gibi etkinlikler yapılacak.

Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediye Binası önünde startı verilen Bilim şenliği etkinliği drone ile havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa'da 'Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar' bilim şenliği
Gaziosmanpaşa'da 'Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar' bilim şenliği
Gaziosmanpaşa'da 'Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar' bilim şenliği
Gaziosmanpaşa'da 'Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar' bilim şenliği

milli eğitim bakanlığı, Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da 'Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar' bilim şenliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da 'Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar' bilim şenliği - Son Dakika
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