'GOKISAFİLMFEST, 22 Ekim günü Ordu'da gerçekleşecek - Son Dakika

Geniş bir kitle tarafından takip edilen kısa filmlerin yapımını özendirmek, uygun koşullarda gösterimini ve izleyiciye ulaşmasını sağlamak, ülke sinemasına katkıda bulunan yeni sinemacıları desteklemek, kısa filmi tanıtmak, dünyadan ve Türkiye'den gelen farklı kültürlerdeki örneklerini sunmak, bir festival kültürü içinde kısa filmin tartışılacağı platformu sağlamak, sinemaseverlerin keyifle izleyecekleri bir festival geleneği oluşturmak amacıyla, Güzel Ordu Kısa Film Festivali ilk olarak 2017 yılında gerçekleştirildi.

Bu yıl 5. si düzenlenecek 'GOKISAFİLMFEST'te

2021 yılının teması ''DALGA''

İlk yılında "Karadeniz", ikinci yılında "Çocuk Hakları", üçüncü yılında "Kadın Hakları" dördüncü yılında "Adalet" temalarıyla düzenlenen Festival'in yarışma bölümü her yıl bir önceki yıldan daha fazla ilgi gördü. Yarışmanın 2021 yılı teması ''Dalga'' olarak belirlendi.

Yapılan her şey kendi dalgasını oluşturur. GOKISAFİLMFEST 2021 yılı teması olan ''DALGA'' ile; suyun yüzeyine atılan minik bir taşın oluşturduğu dairesel dalgalar gibi, hayatta ki küçük dokunuşların pozitif etkisini ileriye taşımak için, oluşan dalgalara, sanat aracılığıyla farkındalık sağlamaya ve sinema yoluyla odaklanmaya davet ediyor.

'GOKISAFİLMFEST' artık her yıl bir sanatçıya adanacak.

Bu yılın sanatçısı ''Zuhal Olcay''

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Festivali bu yıl itibari ile her yıl sanat'a üreterek katkı sağlayan bir sanatçıya adanacak. Bu yılın sanatçısı toplumsal konuları ele alan filmlerde usta oyunculuğuyla adından söz ettiren çok yönlü sanatçı ZUHAL OLCAY oldu. Festival; Zuhal Olcay'ın oynadığı''hiçbiryerde'' filmi ile açılacak. Festivalde ayrıca"Zuhal Olcay Kısa Film Seçkisi" katılımcılar ile beraber izlenecek.

GOKISAFİLMFEST Yönetim ekibinde;Tevfik Serdar Köksal-Başkan, Uğurcan Ataoğlu- Kurumsal İletişim Direktörü, Mine Alpar-Festival Direktörü, Gülçin Üstünbaş ve H.Sercan Poyraz'da üye olarak yer alıyor. Festivalin 2021 yılı Seçici Kurulu ise Ömür Atay-Yönetmen&Senarist, Müge Turalı-Yapımcı, Ayris Alptekin-Kurgucu, Zeynep Arısoy-Yönetmen, Selim Atakan-Müzisyen, Levent Erden-Akademisyen ve Özge Özacar-Oyuncu olarak belirlendi.

''GOKISAFİLMFEST'' hakkında bilgi veren Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Başkanı Tevfik Serdar Köksal ''Derneğimiz tarafından her yıl Festival ve Festival kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması, yeni yetenekler için önemli bir fırsat. Sanat iyileştirir, birleştirir, düşündürür ve güçlendirir. Sinema sektörünün tüm paydaşları açısından, anlatmak istediklerinin seyirciye ulaşmasını teşvik etmek ve buna aracı olmak hepimizin heyecanı ''açıklamasında bulundu. Başkan Tevfik Serdar Köksal ''Dünyadaki film festivallerine baktığımızda da yerelde yapılan etkinliklerin endüstrideki yeri çok büyük. Anadolu bizim tarihimizin kalbi. Binlerce yıllık yaşanmışlıklarla dolu kadim topraklarımızın o gün olduğu gibi bugün de sanatla iç içe olmasını çok önemsiyoruz. Yarışmamız geçtiğimiz yıl uluslararası idi. 2 bin 825 yabancı ve yerli filmin katılmış olması, Türkiye'deki yerel organizasyonların uluslararası platformlarda da önemsendiğinin göstergesi'' dedi.