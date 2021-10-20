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Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor - Son Dakika

Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor

20.10.2021 09:51
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor

ELAZIĞ'da, doğuştan görme engelli Mehmet Dabakoğlu (25), azmi ve ailesinin fedakarlıkları ile Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı'nı kazandı.

ELAZIĞ'da, doğuştan görme engelli Mehmet Dabakoğlu (25), azmi ve ailesinin fedakarlıkları ile Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı'nı kazandı. Özel öğrenci statüsü kapsamında buradan Fırat Üniversitesi'ne geçen Dabakoğlu, 15 enstrüman çalabiliyor. Dabakoğlu, "Annem kanun, babam ut, ablam ise klasik kemençe çalıyor. Mezun olduktan sonra müzisyen olmak istiyorum" dedi.

Elazığ'da yaşayan Yaşar- Şenay Dabakoğlu çiftinin doğuştan görme engelli çocukları Mehmet Dabakoğlu, ailesinin de desteğiyle müzik alanında kendisini geliştirdi. Son olarak Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı'nı kazanan Dabakoğlu, özel öğrenci statüsü kapsamında Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçince eğitimini burada sürdürmeye başladı.

15 enstrüman çalabilen Mehmet Dabakoğlu, hedefinin ise okulunu bitirdikten sonra müzisyen olmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konser vermek olduğunu söyledi. Dabakoğlu, "2'nci sınıfta okuyorum, öğretmenlerim ve arkadaşlarım var. Annem kanun, babam ut, ablam ise klasik kemençe çalıyor. Mezun olduktan sonra müzisyen olmak istiyorum. 60'ın üzerinde ilahi ezberim var, 100 tane de Türk sanat müziği ezberim var" dedi.'İYİ YERLERE GELECEĞİNE İNANCIM SONSUZ'Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Metin Çağlar, Musiki Derneği'nde başkan yardımcılığı yaptığı sırada Mehmet ve ailesiyle tanıştığını belirterek, "Mehmet kardeşim, oradaki bütün meşklere, konserlere katılma fırsatı buluyordu. Çok zeki bir arkadaşımız, duyduğunu hemen hafızaya alıyor. Düşünün; ben notalara bakarken, ut çalarken, o bakmadan tüm sesleri net bir şekilde üfleyen veya çalan, üstün meziyetli bir arkadaşımız. Mehmet kardeşimiz, geçen yıl Gaziantep'te konservatuvar kazandı, bu yıl da özel öğrenci statüsünde Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geldi. Bizde eğitim görüyor. Mehmet kardeşimin çok iyi yerlere geleceğine sonsuz inancım var. Zaten gelir gelmez güzel bir uyum sağladı, hocalar çok seviyor, arkadaşlarıyla iyi bir diyalog içinde. Tabi en büyük fedakarlığı ailesi gösteriyor ama büyük gayreti de kendisi" diye konuştu.'DESTEK VERMEK İÇİN UT ÖĞRENDİM'

Yaşar Dabakoğlu da oğluyla birlikte okula gelip gittiğini belirterek, "Oğlumu getirince çok mutlu oluyorum. İşlerimle de uğraşıyorum ama onu buraya getirmek ve burada eğitim alması benim için ayrı bir mutluluk. Okulu bitirene kadar da getireceğim inşallah. Ben de elimden geldiği kadar Mehmet'e destek vermek için ut öğrendim, 8 yıldır ut eğitimi alıyorum. Mehmet'in iyi yerlere geleceğini tahmin ediyorum" dedi.


Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor

Gaziantep Üniversitesi, Görme Engelli, Gaziantep, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor - Son Dakika
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