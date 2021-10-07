Görüntüler yazı aratmadı, sıcağı gören denize koştu - Son Dakika

Görüntüler yazı aratmadı, sıcağı gören denize koştu

Ekim ayında deniz ve güneş keyfi

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde Ekim ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, dünyaca ünlü Altınkum Plajı da güneşin ve denizin tadını çıkarmak isteyenler ile dolup taştı.

Aydın' ın turistik ilçesi Didim'de Ekim ayında güneş ve deniz keyfi halen devam ediyor. İlçede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken 30 dereceyi bulan sıcak havayı fırsat bilenler soluğu Altınkum plajında aldı. Güzel hava dolayısıyla birçok vatandaş ve ilçeye tatile gelen yabancı uyruklu vatandaşlar sahilde güneşlenerek, denizin keyfini çıkardı.