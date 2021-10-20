Üye Girişi
Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi - Son Dakika

Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi

20.10.2021 16:16

Guatemala'da 1960 ve 1996 yılları arasındaki iç savaş sırasında görev yapan emekli askerler tazminat talebiyle kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi.

Guatemala'da 1960 ve 1996 yılları arasındaki iç savaş sırasında görev yapan emekli askerler tazminat talebiyle kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, iç savaş yılları sırasında görev yapan emekli askerler sokaklara döküldü. Görev yaptıkları 1960-1996 arası dönemi için tazminat talep eden askerler, Kongre binasını bastı. Sopa, pala ve cam şişeler taşıyan öfkeli bir grup protestocu, kongre binasının metal kapısını kırarak, binanın arkasındaki otoparka zorla girdi. Binada bulunan milletvekilleri ve personelin dışarı çıkmasını önlemek için birkaç kapıyı zincirleyerek, asma kilit taktı. Emekli askerlerin otoparkta park halindeki araçları ateşe vermesi üzerine tansiyon yükselirken, çevik kuvvet polisi protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylarda en az 5 kişi hafif yaralanırken, yaralılar tedavi altına alındı.

Guatemala İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, polisin Kongre binasının içindekilerin tahliyesine yardımcı olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin kaybolmasına neden olan iç savaş sırasında görev yapan askerler, Kongre'nin, çoğunluğu ordunun elinde olmak üzere emekli olan her askere hizmetleri için yaklaşık 15 bin dolar tazminat ödenmesine yönelik bir yasa tasarısını onaylamamasını protesto ediyor. Dün de yüzlerce eski ordu mensubu, ülkenin sınır noktalarını, bir limanın girişini ve yaklaşık 20 yolu ulaşıma kapatmıştı. Emekli askerler, geçtiğimiz günlerde ABD'nin yolsuzluk listesine dahil ettiği bir kongre üyesi olan Felipe Alejos tarafından 2019'da sunulan girişimin onaylanması için geçtiğimiz Haziran ve Ağustos aylarında benzer protestolar düzenlemişti.

Öte yandan, Guatemala'da iç savaş mağdurları, dullar ve yetimler için yürürlükte olan bir tazminat yasası var ancak yasa silahlı kuvvetler mensuplarını içermiyor.

(İHA)

Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi
Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi
Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi
Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi
Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi
Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi
Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi
Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi
Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi
Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi
Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi
Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi

Guatemala, Kongre, Emekli, Savaş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza attı 16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza attı Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi 16:05 Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi Dolar ne kadar? Dolar, euro güncel fiyatı 15:52 Dolar ne kadar? Dolar, euro güncel fiyatı
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı 15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar 15:33 Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı 14:54 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı
Kılıçdaroğlu, 14:28 Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor 14:26 KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor

Son Dakika Haberleri
16:05 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada
16:05 Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi
16:03 Kılıçdaroğlu'nun "Hesap soracağız" sözlerine Soylu'dan sert cevap: 2023'ü bekler, yine boyunun ölçüsünü alırsın
15:58 Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi
15:52 Dolar ne kadar? Dolar, euro güncel fiyatı
15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı
15:49 Koronadan ölen kişi sayısı artınca Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı
15:35 Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş
15:31 Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı
15:27 Sektörün liderleri 3.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde bir araya geldi! Gıdadaki en önemli iki sorun gündemde yer aldı
Facebook'ta kadın profili oluşturup, cinsel içerikli mesajlar yolladı: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti Facebook'ta kadın profili oluşturup, cinsel içerikli mesajlar yolladı: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti         
16:27
Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:06
Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi         
15:58
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi         
15:51
Koronadan ölen kişi sayısı artınca Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı Koronadan ölen kişi sayısı artınca Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı         
15:49
2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı         
15:02
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi         
14:26
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
13:16
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor         
12:18
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 16:31:10. #1.12#
SON DAKİKA: Guatemala'da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement