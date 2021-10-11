Gülnar'da 50 öğrenciye çanta hediye edildi - Son Dakika

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, Gülnar ilçesindeki 50 öğrenciye çanta dağıtıldı.

Kuskan İlköğretim Okulu'ndaki dağıtım töreninde, 1. ve 2. sınıf öğrencilerine okul çantaları hediye edildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, törendeki konuşmasında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen okul çantalarının dağıtımına başladıklarını belirterek, öğrencilerire katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Törene, Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da katıldı.