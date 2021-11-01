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Güneydoğu ve Gaziantep 2020 yılı toplam ihracatını geride bıraktı - Son Dakika

Güneydoğu ve Gaziantep 2020 yılı toplam ihracatını geride bıraktı

01.11.2021 17:01
Güneydoğu ve Gaziantep 2020 yılı toplam ihracatını geride bıraktı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Ekim ayı Bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı. Geride bıraktığımız ayda Güneydoğu Anadolu Bölgesi yeni bir rekora imza attı.

Bölge, bir önceki yılın Ekim ayına göre ihracatını %12,1 oranında artırarak 1 milyar 77 milyon 39 bin dolarla tüm zamanların en yüksek Ekim ayı ihracatını gerçekleştirdi. Güneydoğu'nun lokomotif şehri Gaziantep için ise %12'lik artış ile 889 milyon 519 bin dolarlık ihracat kayda alınırken, şehir tüm zamanların en yüksek Ekim ayı ihracatına imza attı. Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; "Bölgemiz ve Gaziantep bu rakamlarla 2020 yılının toplam ihracatını geride bırakmıştır. Bu gurur verici başarıda katkısı bulunan tüm ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ekim Ayında 99 Firma İlk Defa İhracat Gerçekleştirdi

2021 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci; "2021 yılının Ocak-Ekim döneminde Bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre %28,7'lik artışla 9 milyar 513 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Gaziantep de 8 milyar 230 milyon dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını %30 oranında artırdı." ifadelerini kullandı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; "Bölgemiz, Ekim ayı boyunca 2.549 firmayla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep'ten ihracat yapan firma sayısı ise 1.766 olarak hesaplandı. Bu rakamlar, ihracatçı sayısı bakımından Bölgemiz için en yüksek Ekim ayı, Gaziantep için ise tüm zamanların en yüksek ayı olmuştur. Ayrıca 2021 Ekim ayında 99 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Bölgemizdeki firmaların ihracata adım atması bizler için gurur vesilesidir." dedi.

En Çok İhracat Yapılan Ülkeler Irak, ABD, Suriye

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri %37,8 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri %18,4 payla ikinci ve Amerika ülkeleri ise %14,5 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2021'in Ocak-Ekim ayları arasında toplam 197 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci; "Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, İran, Almanya, İsrail, Mısır ve Libya; Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir." diye konuştu. Kileci, Bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile diğer gıda müstahzarlarının yer aldığını sözlerine ekledi.

Gaziantep'ten Ocak-Ekim Döneminde 8 Milyar 230 Milyon Dolarlık İhracat

Gaziantep, Ocak-Ekim 2021 dönemindeki 8 milyar 230 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren beşinci ili olmayı sürdürüyor. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep'in %141,8'lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Gaziantep'ten en çok ihraç edilen ürünlerin ise Tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu ifade etti.

2021 yılı Ekim ayında GAİB'in iştigal sahasına giren diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Fikret Kileci; Kahramanmaraş'ın 118 milyon dolar, Mardin'in 104,7 milyon dolar, Malatya'nın 46,4 milyon dolar, Diyarbakır'ın 22,5 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 16 milyon dolar, Kilis'in 7,8 milyon dolar ve Adıyaman'ın 5,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Güneydoğu ve Gaziantep 2020 yılı toplam ihracatını geride bıraktı

Gaziantep, Güneydoğu, İhracat, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Güneydoğu ve Gaziantep 2020 yılı toplam ihracatını geride bıraktı - Son Dakika


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