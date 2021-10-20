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Haiti'de kaçırılan 17 misyoner için müzakereler sürüyor - Son Dakika

Haiti'de kaçırılan 17 misyoner için müzakereler sürüyor

20.10.2021 09:35
Haiti'de kaçırılan 17 misyoner için müzakereler sürüyor

Haiti'de bir çete tarafından geçen hafta sonu kaçırılan ve kişi başı 1 milyon dolar fidye istenen ABD merkezli bir misyoner grubun 17 üyesinin iade edilmesi için müzakereler 4'üncü gününe girdi.

Haiti'de bir çete tarafından geçen hafta sonu kaçırılan ve kişi başı 1 milyon dolar fidye istenen ABD merkezli bir misyoner grubun 17 üyesinin iade edilmesi için müzakereler 4'üncü gününe girdi.

Haitili üst düzey bir yetkili, dün yaptığı açıklamada, aralarında, yaşları 8 ay ile 15 arasında değişen 5 çocuğun da bulunduğu gruptan fidye istendiğini ancak fidye miktarının çocukları kapsayıp kapsamadığının net olmadığını söyledi.

Haiti polisi ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), misyonerlerin serbest bırakılması için çete üyeleriyle iletişime geçtiği ancak müzakerelerin uzun sürebileceği belirtildi.

Kaçırılanların 16'sının Amerikalı, 1'inin Kanadalı olduğu aktarılırken her kişi için 1 milyon dolar isteyen çete ile müzakerelerin 4'üncü gününde olduğu kaydedildi.

Toplam rakamın 18 kişi olduğu aktarıldı

Ohio merkezli Christian Aid Ministries adlı kuruluşa göre misyonerler, Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra ABD'ye dönerken kaçırıldı.

İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezine göre, misyonerlerin kaçırılmasının ekimin ilk yarısında Haiti'de kaydedilen en az 119 adam kaçırma olayından biri.

Öte yandan Haitili bir sürücünün de misyonerlerle kaçırıldığı ve toplam rakamın 18 kişi olduğu aktarıldı.

Basınla konuşma yetkisi olmayan Haitili yetkili, Associated Press'e, "400 Mawozo" adlı çetenin bir üyesinin kaçırılmadan kısa süre sonra Ohio merkezli Christian Aid Ministries adlı kuruluşun bir liderini arayarak fidye talebinde bulunduğunu söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı açıklamada, misyonerlerin serbest bırakılması için FBI'ın da ABD hükümetinin koordineli çabasının parçası olduğunu belirtmişti.

Psaki, hükümetin ABD vatandaşlarını Haiti'yi ziyaret etmemesi konusunda çağrıda bulunduğunu aktararak bu grupların, fidye almak için ABD vatandaşlarını hedef aldığını bildiklerini söylemişti.

Son dönemde çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı vurgulanırken yetkililere göre, çeteler birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidye talep ediyor.

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisince geçen ay yayımlanan rapora göre, 2021'in ilk 8 ayında Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu rakam, 2020 yılında 234'tü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haiti'de kaçırılan 17 misyoner için müzakereler sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haiti'de kaçırılan 17 misyoner için müzakereler sürüyor - Son Dakika
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