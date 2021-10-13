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Hakkari Valisi Akbıyık, "yılın spor adamı" seçildi - Son Dakika

Hakkari Valisi Akbıyık, "yılın spor adamı" seçildi

13.10.2021 09:13
Hakkari Valisi Akbıyık,

Hakkari'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "sporun enleri" ödül töreninde, spora katkılarından dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a, "yılın spor adamı" ödülü verildi.

Hakkari'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "sporun enleri" ödül töreninde, spora katkılarından dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a, "yılın spor adamı" ödülü verildi.

Gençlik Merkezi spor salonunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Akbıyık, yaptığı konuşmada, yeni yatırımlarla kent merkezi, ilçe ve beldelere 53 yeni spor tesisi kazandırdıklarını söyledi.

Yeni tesislerle başta çocuk ve gençler olmak üzere herkese spor yapma imkanı sunacaklarını belirten Akbıyık, "Ülkemizin en genç nüfusuna sahip ilimizi bir spor şehri haline getirmek için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğiyle her yer yıl 4-10 Ekim'in Amatör Spor Haftası olarak kutlandığını belirterek, birçok branşta sportif faaliyet yaparak hareket bilincini artırmayı amaçladıklarını aktardı.

Kentte spora ve sporculara verdiği destekten dolayı "yılın spor adamı" ödülü verilen Akbıyık, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu İl Başkanlığına 65 bin lira tutarındaki temsili çeki teslim etti.

Sportif çalışma ve projelere desteklerinden dolayı Jüri özel ödülüne İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, takım sporlarında yılın antrenörü ödülüne Tahir Temel, yılın spor yöneticisi ödüllüne Adnan Aykut, bireysel sporlarda yılın antrenörü ödülüne Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç, yılın en başarılı takımı ödülüne de Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı seçildi.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, siyasi parti temsilcileri, antrenörler, kulüp başkanları ve sporcular katıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, İstiklal Marşı, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık, 'yılın spor adamı' seçildi - Son Dakika


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