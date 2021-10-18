Hamas, İsrail'le yakında yeni bir esir takası anlaşması imzalanacağını açıkladı - Son Dakika

Hamas Hareketi, İsrail'le yakın zamanda yeni bir esir takası anlaşması imzalayacaklarını belirtti.

Hamas ile İsrail arasında 2011'de Mısır'ın ara buluculuğunda imzalanan 1027 Filistinlinin serbest kaldığı "Esirlere Vefa" antlaşmasının 10. yıl dönümü münasebetiyle Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yakın zamanda direnişin taleplerinin kabul ettirileceği ve İsrail'le yeni bir esir takası yapılacağı ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

İsrail'in, direniş güçlerinin taleplerini kabul etmekten ve esir takasının gerçekleşmesi için bu güçlerle iletişime geçmekten başka çaresi olmadığına değinilen açıklamada, Filistinli tutuklular konusunun direnişin önceliklerinin başında yer aldığı kaydedildi.

Tutukluların serbest bırakılması ve bunun için çalışmanın, direniş güçlerinin vazgeçmeyeceği "stratejik bir yol" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Hamas'ın elindeki İsrailli askerlerin serbest bırakılmasının bedeli, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması olacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, direniş güçlerinin başka bir bedeli kabul etmesinin mümkün olmadığı ve İsrail hükümetinin de halkına, Gazze'deki esir askerlerin kurtuluşunun ancak esir takasıyla mümkün olacağını söylemesi gerektiği aktarıldı.

Hamas ile İsrail, 18 Ekim 2011'de "Esirlere Vefa" ismini taşıyan takas anlaşmasıyla 2006'da esir edilen İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık 1027 Filistinlinin serbest bırakılması üzerinde anlaşmıştı.

Hamas 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tutuyor. Hamas, çoğunluğu işgal altındaki Batı Şeria'dan olan tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirler hakkında bilgi vereceğini belirtiyor.