Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Kahire'deki görüşmelerin "verimli" geçtiğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Hareketin lider kadrosunun kendi içinde ve Mısırlı yetkililerle Kahire'de gerçekleştirdiği görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 3-9 Ekim tarihlerinde Hamas yeni yönetimi, kendi içinde düzenlediği toplantıların yanı sıra Mısır istihbaratıyla da görüşmeler yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki görüşmelere Batı Şeria sorumlusu Salih el-Aruri, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar ve yurt dışı sorumlusu Halid Meşal dahil lider kadro katıldı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Kahire'deki toplantılar ve Mısır istihbaratı ile yapılan görüşmelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ulusal birliğin kurulması ve bölgedeki gelişmeler ele alındı

Ebu Merzuk, Kahire'deki toplantılarda Filistin'de ulusal birlik kurulması, mevcut krizden çıkış yolları ve iç bölünmeyi sonlandırma çabalarının ele alındığını ifade etti.

Hamas'ın Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile görüşmesinin "verimli" geçtiğini belirten Ebu Merzuk, Hamas ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin, tarafları ilgilendiren ortak meselelerin ve Gazze'deki durumun da görüşmede masaya yatırıldığını aktardı.

Ebu Merzuk, "Filistin'in çıkmazdan kurtulmasının çarelerinin yanı sıra bölgede ve uluslararası alandaki gelişmelerin Filistin davasına etkisi tartışıldı." dedi.

İsrail ile yaşanan "çatışmaların" merkezinde Kudüs'ün olduğuna dikkati çeken Ebu Merzuk, "Kutsal değerlerimize dokunulması kırmızı çizgimizdir. Ne pahasına olursa olsun tüm gücümüzle direneceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de imarın hızlandırılması

Gazze'de sükunetin sağlanması için yapılan görüşmelere dair Ebu Merzuk, "Huzur, karşılıksız sağlanmaz. İşgale direnmenin amacı onu sonlandırmaktır. Biz bu hedefe ulaşana kadar durmayacağız." diye konuştu.

Hamaslı yetkili, Gazze'nin yeniden imarı konusundaki çalışmaların hızlanacağını belirterek, "Mısır'dan yeniden yapılandırma konusundaki engellerin kaldırılması için söz aldık." dedi.

Gazze'de üç yeni yerleşim alanı kurulması dahil yeniden imar süreciyle ilgili çeşitli konularda Mısır ile anlaştıklarını dile getiren Ebu Merzuk, altyapı için gerekli malzemelerin de Refah Sınır Kapısı'ndan getirileceği bilgisini verdi.

Ebu Merzuk, Katar'ın yardımlarıyla 50 milyon dolar değerinde inşaat projelerinin başlayacağını, bu yardımların ağır hasarlı binaların tamirinin yanı sıra 1000 konutun imarını kapsadığını kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

Gazze'deki hükümete bağlı Enformasyon Ofisinin verilerine göre, İsrail saldırıları 1335 konutun tamamen veya ciddi şekilde tahrip olmasına, 12 bin 886 evde ise orta ve hafif hasara neden olmuştu.

Esir takası meselesi

Mısır'ın İsrail ile esir takası anlaşması için "olumlu ve aktif rol" oynadığını ifade eden Ebu Merzuk, bu durumun Hamas Hareketine "güven verdiğini" söyledi.

Ebu Merzuk, esir takası konusunda İsrail'in attığı adımların yetersiz olduğunu söylerken, ayrıntılara ilişkin bilgi vermedi.

İsrail'in iç kamuoyu baskısı nedeniyle ciddi adım atmadığına dikkati çeken Ebu Merzuk, Hamas'ın "onurlu bir takas anlaşması yapılması" konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Elinde 4 İsrail vatandaşı bulunan Hamas, İsrail'den Mervan el-Bergusi, Ahmed Saadet, Fuad eş-Şubeki gibi isimlerin yanı sıra Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 6 mahkumun serbest bırakılmasını istiyor.

Filistinli grupların uzlaşısı

Filistinli grupların uzlaşı çabaları hakkında Hamas'ın tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ebu Merzuk, uzlaşı için Hamas'ın bir şart belirlemediğini kaydetti.

Ebu Merzuk, "Tek istediğimiz, halkımızın taleplerinin ve dileklerinin karşılanması. (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki) Fetih Hareketinin bu zor dönemi aşma iradesini göstermesidir." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Filistin'de milli birlik sağlanması konusuna değinen Ebu Merzuk, vizyonlarının "Filistin yönetiminin demokrasi ve vatanseverlik ilkelerine uygun olarak yeniden şekillendirilmesi" olduğunu söyledi.

Ebu Merzuk, "Filistinli grupların ulusal bir strateji üzerinde anlaşması" ve "kapsamlı bir direniş vizyonuyla siyonistlere karşı yöntemlerin belirlenmesi" gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın son yıllarda Fetih Hareketi ile diyalog yoluyla birliğin sağlanması ve bölünmeyi sona erdirmek için çok çaba sarf ettiğini dile getiren Ebu Merzuk, "(Görüşmelerin) hepsi başarısız oldu ve herkes kimin yüzünden başarısız olduğunu biliyor." dedi.