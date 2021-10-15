Üye Girişi
Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Kahire'deki görüşmelerin "verimli" geçtiğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Kahire'deki görüşmelerin "verimli" geçtiğini açıkladı Açıklaması

15.10.2021 13:38
Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Kahire'deki görüşmelerin

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Hareketin lider kadrosunun kendi içinde ve Mısırlı yetkililerle Kahire'de gerçekleştirdiği görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Hareketin lider kadrosunun kendi içinde ve Mısırlı yetkililerle Kahire'de gerçekleştirdiği görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 3-9 Ekim tarihlerinde Hamas yeni yönetimi, kendi içinde düzenlediği toplantıların yanı sıra Mısır istihbaratıyla da görüşmeler yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki görüşmelere Batı Şeria sorumlusu Salih el-Aruri, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar ve yurt dışı sorumlusu Halid Meşal dahil lider kadro katıldı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Kahire'deki toplantılar ve Mısır istihbaratı ile yapılan görüşmelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ulusal birliğin kurulması ve bölgedeki gelişmeler ele alındı

Ebu Merzuk, Kahire'deki toplantılarda Filistin'de ulusal birlik kurulması, mevcut krizden çıkış yolları ve iç bölünmeyi sonlandırma çabalarının ele alındığını ifade etti.

Hamas'ın Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile görüşmesinin "verimli" geçtiğini belirten Ebu Merzuk, Hamas ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin, tarafları ilgilendiren ortak meselelerin ve Gazze'deki durumun da görüşmede masaya yatırıldığını aktardı.

Ebu Merzuk, "Filistin'in çıkmazdan kurtulmasının çarelerinin yanı sıra bölgede ve uluslararası alandaki gelişmelerin Filistin davasına etkisi tartışıldı." dedi.

İsrail ile yaşanan "çatışmaların" merkezinde Kudüs'ün olduğuna dikkati çeken Ebu Merzuk, "Kutsal değerlerimize dokunulması kırmızı çizgimizdir. Ne pahasına olursa olsun tüm gücümüzle direneceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de imarın hızlandırılması

Gazze'de sükunetin sağlanması için yapılan görüşmelere dair Ebu Merzuk, "Huzur, karşılıksız sağlanmaz. İşgale direnmenin amacı onu sonlandırmaktır. Biz bu hedefe ulaşana kadar durmayacağız." diye konuştu.

Hamaslı yetkili, Gazze'nin yeniden imarı konusundaki çalışmaların hızlanacağını belirterek, "Mısır'dan yeniden yapılandırma konusundaki engellerin kaldırılması için söz aldık." dedi.

Gazze'de üç yeni yerleşim alanı kurulması dahil yeniden imar süreciyle ilgili çeşitli konularda Mısır ile anlaştıklarını dile getiren Ebu Merzuk, altyapı için gerekli malzemelerin de Refah Sınır Kapısı'ndan getirileceği bilgisini verdi.

Ebu Merzuk, Katar'ın yardımlarıyla 50 milyon dolar değerinde inşaat projelerinin başlayacağını, bu yardımların ağır hasarlı binaların tamirinin yanı sıra 1000 konutun imarını kapsadığını kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

Gazze'deki hükümete bağlı Enformasyon Ofisinin verilerine göre, İsrail saldırıları 1335 konutun tamamen veya ciddi şekilde tahrip olmasına, 12 bin 886 evde ise orta ve hafif hasara neden olmuştu.

Esir takası meselesi

Mısır'ın İsrail ile esir takası anlaşması için "olumlu ve aktif rol" oynadığını ifade eden Ebu Merzuk, bu durumun Hamas Hareketine "güven verdiğini" söyledi.

Ebu Merzuk, esir takası konusunda İsrail'in attığı adımların yetersiz olduğunu söylerken, ayrıntılara ilişkin bilgi vermedi.

İsrail'in iç kamuoyu baskısı nedeniyle ciddi adım atmadığına dikkati çeken Ebu Merzuk, Hamas'ın "onurlu bir takas anlaşması yapılması" konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Elinde 4 İsrail vatandaşı bulunan Hamas, İsrail'den Mervan el-Bergusi, Ahmed Saadet, Fuad eş-Şubeki gibi isimlerin yanı sıra Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 6 mahkumun serbest bırakılmasını istiyor.

Filistinli grupların uzlaşısı

Filistinli grupların uzlaşı çabaları hakkında Hamas'ın tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ebu Merzuk, uzlaşı için Hamas'ın bir şart belirlemediğini kaydetti.

Ebu Merzuk, "Tek istediğimiz, halkımızın taleplerinin ve dileklerinin karşılanması. (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki) Fetih Hareketinin bu zor dönemi aşma iradesini göstermesidir." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Filistin'de milli birlik sağlanması konusuna değinen Ebu Merzuk, vizyonlarının "Filistin yönetiminin demokrasi ve vatanseverlik ilkelerine uygun olarak yeniden şekillendirilmesi" olduğunu söyledi.

Ebu Merzuk, "Filistinli grupların ulusal bir strateji üzerinde anlaşması" ve "kapsamlı bir direniş vizyonuyla siyonistlere karşı yöntemlerin belirlenmesi" gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın son yıllarda Fetih Hareketi ile diyalog yoluyla birliğin sağlanması ve bölünmeyi sona erdirmek için çok çaba sarf ettiğini dile getiren Ebu Merzuk, "(Görüşmelerin) hepsi başarısız oldu ve herkes kimin yüzünden başarısız olduğunu biliyor." dedi.

İsrail, Kahire, Mısır, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Kahire'deki görüşmelerin 'verimli' geçtiğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz 12:50 Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak 12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti 12:22 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti
Vali'nin 11:49 Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi 11:32 Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı 11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı 10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti 10:07 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Son Dakika Haberleri
12:48 Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı
12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak
12:23 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi
12:21 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti
12:06 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü
11:52 Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi
11:47 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü
11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak         
13:24
75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi         
12:29
Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
12:24
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü         
12:07
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü         
11:48
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu         
11:23
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
6 bin lira maaşla çalışan bulamıyorlar! Eleman sorunu nedeniyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışan bulamıyorlar! Eleman sorunu nedeniyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
09:50
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 13:42:30. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Kahire'deki görüşmelerin "verimli" geçtiğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement