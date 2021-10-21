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'Harika çocuk' İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile verecek - Son Dakika

'Harika çocuk' İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile verecek

21.10.2021 09:47
'Harika çocuk' İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile verecek

Pandemi öncesi 11 yaşındayken ilk kez Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşan piyanist Bürkev, 2 yıl sonra Adana'da sanatseverlerle buluşacak.

Ülkemizi uluslararası yarışmalarda kazandığı birçok ödülle gururlandıran 'harika çocuk' İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile vereceği ikinci konserine hazırlanıyor.

22 Ekim Cuma günü Mozart'ın 13 No'lu Piyano Konçertosuyla dinleyicilerin karşısına çıkacak olan İlyun Bürkev, son düzenlenen Uluslararası Chopin Yarışması'nda birinciliğin yanı sıra En İyi Chopin Yorumcusu, En İyi Ulusal Beste alanlarında ödüle layık görüldü.

Geleneksel olarak gerçekleşen ve Türkiye'nin önemli müzik etkinliklerinden sayılan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası pandemi sonrası konser sezonunu açtı. 2019 yılında ilk kez Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne alan genç piyanist İlyun Bürkev, 2 yıl sonra yeniden Adana'da dinleyicilerin karşısına çıkacak. 22 Ekim Cuma günü Mozart'ın 13 No'lu Piyano Konçertosunu, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte Eray İnal'ın şefliğinde icra edecek olan Bürkev, Uluslararası Chopin Yarışması'nda birinciliğin yanı sıra En İyi Chopin Yorumcusu, En İyi Ulusal Beste alanlarında ödüle layık görülmüştü.

"Yeniden sahne almaktan gurur duyuyorum"

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek konseri öncesi açıklamalarda bulunan 13 yaşındaki Bürkev, "Pandemiden önce 2019 yılında ilk konserimi Adana Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile beraber verme onurunu yaşadım. 11 yaşında, Mozart'ın 11 yaşındayken bestelediği Mozart'ın Piyano Konçertosu No:1 birinci bölüm ile seyircinin karşısında çıkmıştım. Pandemi sonrası yeniden 13 yaşında, Mozart'ın 13'nolu Piyano Konçertosunu Adana Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte dinleyicilerle buluşturacağım için heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

11 yıldır klasik müziği dinleyicilerle buluşturuyorlar

Ülkemizin saygın müzik etkinliklerinden olan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası konserleri, 2010 yılından beri Türkiye ve Dünya çapındaki önemli sanatçıları Adana halkı ile bir araya getiriyor. Pandemi nedeniyle konserlerine geçtiğimiz yıl ara veren orkestra bu yıl konserlerine kaldığı yerden devam ediyor.

'Harika çocuk' İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile verecek

Çukurova, Pandemi, Mozart, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Harika çocuk' İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile verecek - Son Dakika


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