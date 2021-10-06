Üye Girişi
'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR - Son Dakika

'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR

06.10.2021 10:19

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Türkiye-İran sınır hattında bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda görevli 'Hudut Kartalları', bölgede kuş uçurtmuyor.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Türkiye- İran sınır hattında bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda görevli 'Hudut Kartalları', bölgede kuş uçurtmuyor. Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yerli ve milli keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan modüler üs bölgesinde 24 saat nöbet tutuyor.

Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, Şemdinli ilçesinin İran sınırındaki, geliştirilmiş modüler sistemle kurulan, yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nu görüntüledi. 2014- 2016 yılları arasında yaz aylarında geçici üs bölgesi olarak kullanılan karakol, 2017'den bu yana sürekli kullanılmaya başlandı. TSK Güçlendirme Vakfı'nın iştiraki ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgesinin çevresine oluşturulan balistik koruma duvarları, olası roket ve ağır silahla saldırılarda koruma kalkanı oluşturuyor. Üste, gece ve gündüz görüşe sahip radarlar, termal kameralar, yer altında ve üstündeki hareketleri algılayan sensörler bulunuyor. 360 derecelik radar ve kameralarla 24 saat boyunca kontrol edilen üs çevresinde tespit edilen hareketler ve tehditler, komuta merkezine bildiriliyor. Bölgedeki en küçük hareketlilik değerlendirilip, buralar ateş altına alınıyor. Üslerdeki, yine ASELSAN tarafından üretilen, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile olası tehditler ateş altına alınarak etkisiz hale getiriliyor.

Karakolda görev yapan Mehmetçik, sınırda kuş uçurtmuyor. Hudut kartalları sadece terörle mücadelede değil, aynı zamanda sınır hattından yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerini de engelliyor. Askerler, modern cihazlarla keşif ve gözetleme faaliyetinin yanı sıra yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve teçhizatlarla arazide de kontrol yapıyor.

'YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANILIYOR'

Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda yılın 12 ayı hizmetlerin aksaksız sürdürülebilmesi için de ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi, şebeke elektriğine ilave olarak, yüksek güçlü jeneratörler ve 'yenilenebilir enerji' kaynaklarından rüzgar ve güneş enerjisinden de yararlanılıyor.

'ŞEHİDİN İSMİ ÜS BÖLGESİNDE YAŞATILIYOR'

Hudut Karakolu Komutanı, 2014- 2016 yılları arasında yaz aylarında geçici üs bölgesi olarak tutulan karakolun 2017'den itibaren sürekli tutulmaya başlandığını söyledi. Karakol Komutanı, "9 Mayıs 2017 tarihinde üs bölgesine yerleşme esnasında mayın, EYP araması yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, EYP'ye basarak yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 11 Mayıs 2017 tarihinde şehit oldu. Şehidin anısına Hudut karakolumuza şehidimizin adı verildi. Yerli ve milli imkanlarla donatılmış üs bölgemizde kaçakçılığı önlemek, terörle mücadele etmek ve sınır emniyetini sağlamak maksadıyla 7 gün 24 esasıyla görev yapmaktayız" diye konuştu.

'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR
'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR
'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR
'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR
'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR
'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR
'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR
'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR
'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR
'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR

Hudut Kartalları, Hudut Karakolu, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PTT, kooperatif ürünlerini vatandaşa ucuz fiyata satacak 10:33 PTT, kooperatif ürünlerini vatandaşa ucuz fiyata satacak PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi? 10:21 PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi? Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar 10:11 Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı 10:07 Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor 09:55 Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı 09:53 Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi 09:43 İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu 09:35 Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu

Son Dakika Haberleri
10:32 PTT, kooperatif ürünlerini vatandaşa ucuz fiyata satacak
10:20 PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi?
10:14 Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
10:07 Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı
10:04 Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı
09:53 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı
09:52 Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı
09:50 Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak
09:48 Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
09:45 Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar
Başkan Ali Koç yanıldı mı, maddeyi bilmiyor mu? Kim'in sözleşmesindeki gerçek ortaya çıktı Başkan Ali Koç yanıldı mı, maddeyi bilmiyor mu? Kim'in sözleşmesindeki gerçek ortaya çıktı         
10:34
70 yaşındaki kadın gazı çakmakla kontrol etti, ciddi şekilde yanıklar oluştu 70 yaşındaki kadın gazı çakmakla kontrol etti, ciddi şekilde yanıklar oluştu         
10:25
Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı         
10:14
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı         
10:05
4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
09:54
Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar         
09:46
Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor         
09:40
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri         
09:25
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi         
09:10
Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek         
08:05
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor         
17:17
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 10:42:28. #1.12#
SON DAKİKA: 'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement