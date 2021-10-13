İBB CHP Grup Sözcüsünün tazminat cezası meclis gündemine taşındı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplantısında, CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına (T3 Vakfı) 10 bin lira tazminat ödeme cezasına çarptırıldığı dava gündeme geldi.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen meclis toplantısında konuşan CHP'li Cemal Sakaloğlu, çeşitli dernek ve vakıflara İBB'nin önceki yönetimi tarafından yapılan yardım ve kiralamaların belediyeyi zarara uğrattığını öne sürerek, başkanlık makamı tarafından yanıtlanması için soru önergesi verdi.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP'li bir üyenin iktidarda olduğu büyükşehir belediyesine soru önergesi vermesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, cevabı kendilerinin de beklediğini kaydetti.

Türkyılmaz, CHP'li bir meclis üyesinin T3 Vakfı hakkında çeşitli iddialarda bulunduğunu, mahkemenin ise bunların yalan ve iftira olduğunu tescil ettiğini söyledi.

Bahsi geçen vakıf ve derneklerin Türkiye'de milli ve manevi değerlerin ihyası için çalıştığını vurgulayan Türkyılmaz, "Gidin mahkemede suç duyurusunda bulunun. Bir yanlışlık, usulsüzlük vesaire varsa bu kurumları da töhmetten kurtarmış olun" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı söz alarak, T3 Vakfı ile ilgili bahsi geçen meclis üyesinin kendisi olduğunu dile getirdi.

Hayatı boyunca kimseye hakaret etmediğini ifade eden Balyalı, "Mahkeme böyle takdir etmiş, saygımız var ama bu mahkeme kararını kabul de etmiyorum. Çünkü sadece ilk derece mahkemesi görüldü. Temyiz hakkımızı kullanacağız. O gün ne söylediysem hepsinin arkasındayım. Bu davanın siyasi bir dava olduğu kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

Dava sonucunun kendisine dün ulaştığını bildiren Balyalı, AK Parti Sözcüsü Türkyılmaz'ın mahkeme sonucuna ilişkin evrak göstermesinin kararın siyasiliğinin göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Tekrar söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz, Balyalı'nın ifade ve isnatlarının gerçek dışı olduğunun mahkeme kararıyla sabit olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"T3 Vakfı, Türkiye'de özellikle Teknofest festivalleriyle gerçekten bizi gururlandıran işlere imza atıyor. CHP Grup Sözcüsü Tarık Bey'in kullanmış olduğu ifade ve isnatların gerçek dışı olduğu mahkeme kararıyla sabit. Yanlıştan dönmek erdemdir. Tarık Bey de bu erdeme sahip bir kardeşimiz. Hala iddialarında ısrarlıysa muhtemelen açılacak davalar sonrasında elde edilecek tazminatlarla iletişim fakültesindeki arkadaşlarımızın burslarına katkı sağlayacağı için de şimdiden teşekkür ediyorum."

Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar da kararın T3 Vakfı'nın avukatı tarafından paylaşıldığını, kendilerinin de sosyal medyada gördüklerini kaydetti.