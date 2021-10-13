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İBB Meclisi'nde Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği tartışıldı - Son Dakika

İBB Meclisi'nde Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği tartışıldı

13.10.2021 19:37
İBB Meclisi'nde Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) AK Parti'li Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, İBB'nin, Büyükada'da yer alan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliğini tahliye girişiminin hukuksuz olduğunu, tahliye için herhangi bir dava açmadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) AK Parti'li Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, İBB'nin, Büyükada'da yer alan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliğini tahliye girişiminin hukuksuz olduğunu, tahliye için herhangi bir dava açmadığını söyledi.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Meclis toplantısının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan Kertişçi, İBB'nin, Büyükada İskelesi'nin üst katında yer alan TÜGVA İlçe Temsilciliğini tahliye etme girişiminin hukuksuz bir işgal olduğunu kaydetti.

İBB'nin, CHP üyeleri ve zabıtayı kullanarak gençlere saldırdığını aktaran Kertişçi, ortada bir tahliye kararı bulunmadığını ifade etti.

İBB'nin tahliye için mahkeme yoluna başvurmak yerine Adalar Kaymakamlığından tahliye talebinde bulunduğunu anlatan Kertişçi, şu görüşleri dile getirdi:

"İBB'nin tahliye talebini kaymakamlıktan istemesinin nedeni zabıtanın veya İBB'nin tahliye için yetkili olmamasıdır. Böyle bir durumda tek yetkili makam, kaymakamlıktır. Aynı zamanda İBB, şu ana kadar kiralanan yerin tahliyesiyle ilgili hiçbir dava da açmamıştır. Adalar Kaymakamlığı, olaylar çıkmadan üç hafta önce İBB'ye gönderdiği yazıda mahkemeden alınmış bir tahliye kararı olmaksızın kiracının tahliye edilemeyeceğini ifade etmiştir. İBB ise tahliye davası açmak yerine 5 Ekim'de yetkisini aşarak zabıta ve CHP örgütünün yöneticileriyle TÜGVA Adalar Gençlik Merkezini işgal ediyor."

Kaymakamlığın tahliye girişiminin hukuksuz olduğu yönünde ikinci bir yazı gönderdiğini aktaran Kertişçi, merkezi işgale giden CHP Adalar İlçe Başkanı ve eski kadın kolları başkanının, İBB'nin maaşlı personeli olduğunu kaydetti.

Amacı dışında kullanıldığı iddia edildi

Kertişçi'nin konuşmasının ardından söz alan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliğindeki olayın işgal olmadığını savundu.

Şehir Hatlarının Büyükada'daki iskelesinin üst katının TÜGVA'ya kiralandığından itibaren kayıp olduğunu, işlevsiz bir hale dönüştürüldüğünü ifade eden Gül, burayı Adalıların ve İstanbulluların kullanımına açacaklarını kaydetti.

Olayın siyasi olmadığını savunan Gül, binanın Adalar'ın kültür değeri olduğunu ifade etti.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise kiralanan bölgenin gençlere hizmet etmediğini öne sürerek, çeşitli etkinlik ve programlar için kullanıldığını kaydetti.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da Adalar'da yapılan eylemin gayrimeşru olduğunu dile getirdi.

Ortada herhangi bir mahkeme kararı olmadığını belirten Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"İdarenin işlemleri, keyfiliğe dayanmaz. İdareye burada zorbalıkla bir tahliye gerçekleştirmiştir zabıta marifetiyle. Tüm bu olan bitenlerin temel sebebi siyaseten bir intikam teşebbüsü ve rövanşist bir anlayıştır. Çünkü bizler gençliğe ve genç örgütlerine, vakıf ve derneklerimize bakarken sizin gördüğünüz gibi kaldırım taşlarını sökerek bu ülkenin emniyet güçlerini atan, Gezi Parkı'nda esnafı mağdur eden, kamu mallarına zarar veren, Boğaziçi Üniversitesinde olduğu gibi rektörün ve kamunun aracının üzerinde tepinen bir gençlik görmüyoruz."

İBB Meclisi'nde Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği tartışıldı
İBB Meclisi'nde Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği tartışıldı
İBB Meclisi'nde Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği tartışıldı
İBB Meclisi'nde Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği tartışıldı

istanbul büyükşehir belediyesi, Büyükada, Hisarcık, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği tartışıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Meclisi'nde Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği tartışıldı - Son Dakika
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