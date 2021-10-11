Üye Girişi
İBB'nin 207,8 milyon avroluk borçlanma talebi meclis gündeminde - Son Dakika

İBB'nin 207,8 milyon avroluk borçlanma talebi meclis gündeminde

11.10.2021 20:46
İBB'nin 207,8 milyon avroluk borçlanma talebi meclis gündeminde

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), metro projesi ve tramvay araç alımları için 207 milyon 800 bin avro daha borçlanma talebi belediye meclis gündemine geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), metro projesi ve tramvay araç alımları için 207 milyon 800 bin avro daha borçlanma talebi belediye meclis gündemine geldi.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan İBB Meclisi oturumunda gündem dışı konuşmalar ve 114 gündem teklifi ele alındı.

İBB Finansman Müdürlüğünün teklifi ile Kaynarca-Pendik- Tuzla Metro Hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı projelerinde kullanılmak üzere 150 milyon avro + KDV dış borçlanma yetkisi talep edildi.

Yine Finansman Müdürlüğünün teklifi ile 34 adet tramvay araç alımı için 57 milyon 800 bin avro + KDV dış borçlanma yetkisi talep edildi.

Her iki gündem maddesi de görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Eylül ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında da üç metro projesinin devamı için İBB başkanlık makamına 655 milyon avro + KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verilmişti.

Meclise iade edilen maddeler

Son dönemde bozulan otobüsler nedeniyle araç bakım ve onarım ihalelerini incelemek üzere İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu kurulmasıyla ilgili eylül ayında meclisten geçen karar ile yine geçen ayki toplantıda kabul edilen Beykoz'da Millet Bahçesine ilişkin imar planı tadilatları da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.

Ayrıca eylül ayındaki toplantıda reddedilen Önlem ve Denetim İtfaiye Şube Müdürlüğü isimli yeni birim kurulması teklifi de İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.

Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası ihalesi tartışması

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı gündem dışı söz alarak AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun gündeme getirdiği Hadımköy Halk Ekmek fabrikasının kiralanacağı yönündeki açıklamasına cevap verdi.

Fabrikanın mülkiyetinin İBB'ye ait olduğunu ifade eden Balyalı, "Burası bir üretim tesisi olduğu için İBB, iştirakine devredemiyor. Belediyemize ait olan yerler daha önce de encümenden ihale yöntemiyle ilgili iştiraklerimize kiraya verilmiş. Bugün yapılan şey de bu. Üçüncü şahıslara verilmeyecek." diye konuştu.

AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar da ihale şartnamesinde bir kurum ismi yazmadığını belirterek fabrikanın Halk Ekmek'e verilmesinden memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

İBB'nin 207,8 milyon avroluk borçlanma talebi meclis gündeminde
İBB'nin 207,8 milyon avroluk borçlanma talebi meclis gündeminde

istanbul büyükşehir belediyesi, Tragger, Tramvay, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB'nin 207,8 milyon avroluk borçlanma talebi meclis gündeminde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Stefan Kuntz'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler 20:21 Stefan Kuntz'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler Dolar tarihi zirvesini görerek 9 TL seviyesini aştı 19:55 Dolar tarihi zirvesini görerek 9 TL seviyesini aştı Minik Leyla'nın annesi 3 yıllık sessizliğini bozdu: Can güvenliğim yok 19:38 Minik Leyla'nın annesi 3 yıllık sessizliğini bozdu: Can güvenliğim yok
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız 19:30 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti 19:16 İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi 17:16 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 16:55 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi 16:36 Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri
18:59 Serdar Ortaç'tan, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e destek
18:55 Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti
18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama
18:19 Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek
18:04 Lewis Hamilton, takımıyla yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı
17:47 5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum
17:33 Dizi gerçek oldu! Squid Game'de bulunan şeker kalıbı oyunu kafede oynanacak
17:30 Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım
17:16 DSÖ'den 2 doz aşı yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın
17:10 Fenerbahçe sol beke Viking Pereira'yı getiriyor
Fatih Terim, yeni transfere neşteri vurdu! Taraftarın yuhaladığı futbolcu ilk 11'e girdi Fatih Terim, yeni transfere neşteri vurdu! Taraftarın yuhaladığı futbolcu ilk 11'e girdi         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi         
20:11
Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor         
19:44
Cam silerken balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Cam silerken balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti         
19:36
Burak Sergen'in uğradığı ihanette şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok Burak Sergen'in uğradığı ihanette şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok         
19:23
Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti         
18:56
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak         
16:41
AK Partili Göksu'dan İmamoğlu'nu zora sokacak ihale iddiası: 2 milyar lira sadece bir kişiye gitmiş AK Partili Göksu'dan İmamoğlu'nu zora sokacak ihale iddiası: 2 milyar lira sadece bir kişiye gitmiş         
15:57
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu         
15:18
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 21:05:01. #1.13#
SON DAKİKA: İBB'nin 207,8 milyon avroluk borçlanma talebi meclis gündeminde - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement