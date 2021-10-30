İlk Kıvılcım 1919 - Havza Kadın Üretim Kooperatifi tanıtım ve satış standı açtı - Son Dakika

Havza Kadın Üretim Kooperatifi tarafından tanıtım ve satış standı açıldı.

Faaliyete 2019 yılında geçen kooperatif tarafından Kevser Parkı'nda açılan standı 3 gün açık kalacak.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Belediye olarak üreten ve ekonomiye katkı sunmak isteyen kadınlara her zaman destek olacaklarını söyledi.

Kadın ne kadar güçlü ise toplumun da o kadar güçlü olacağını dile getiren Özdemir, "Kendi ayağının üzerinde duran, kendi üreten bayanlarımızın ürünlerini pazarlama noktasında bizler de elimizden geleni yapmalıyız. Bu vesileyle öncelikle dün toprağa verdiğimiz şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'a ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Havza TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şerife Acar Döndür de üretim ve aile ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınlara yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti.

Kooperatife üye sayısını artırmanın öncelikli hedefleri olduğunu aktaran Döndür, "Artık kendi ayakları üzerinde duran ve yere sağlam basan bir kooperatifiz. Bugüne kadar bizlere destek olan Havza Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Havza TSO Başkanlığı olmak üzere herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından stant açılışına katılan Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve eşi kaymakam adayı Fatmagül Nayman, Belediye Başkanı Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan, davetliler ile vatandaşlar standı gezerek satılan ürünleri inceledi, alışveriş yaptı.