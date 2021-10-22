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İnebolu'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı - Son Dakika

İnebolu'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı

22.10.2021 11:07
İnebolu'da

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İnebolu ilçesinde eğitim semineri düzenledi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İnebolu ilçesinde eğitim semineri düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Ahmet Şahan, Kaymakamlıkta düzenlenen seminerde slayt eşliğinde yaptığı sunumda, uyuşturucunun sosyolojik, fiziksel ve ekonomik olarak toplumları zayıf düşüren nedenlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Bağımlı kişilerin birçok ölümcül hastalığa kapılma riskini daha fazla taşıdıklarını vurgulayan Şahan, "Kullandığı maddeler vücudunun savunma mekanizmasını yok edip bağışıklık sistemini zayıflatır, maddeyi alabilmek için önce kendi parasını bitirir sonra çevresindeki arkadaşlarının, akrabalarının paralarını ele geçirmek ister." dedi.

Şahan, özellikle gençlerin uyuşturucuya önce meraktan, arkadaş ısrarı, özenti, kişisel ve ailevi sorunlar, eğlence gibi etkenlerle başladığını dile getirerek, internet üzerinden hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) hakkında bilgi verdi.

Seminere Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İlçe Emniyet Müdürü Ali Güneş ile kurum müdürleri, anneler ve anne adayları katıldı.

İnebolu'da En İyi Narkotik Polisi Anne projesi tanıtıldı
İnebolu'da En İyi Narkotik Polisi Anne projesi tanıtıldı
İnebolu'da En İyi Narkotik Polisi Anne projesi tanıtıldı
İnebolu'da En İyi Narkotik Polisi Anne projesi tanıtıldı

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, İnebolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnebolu'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnebolu'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı - Son Dakika
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