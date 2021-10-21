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İnönü Üniversitesinde terör paneli düzenlendi - Son Dakika

İnönü Üniversitesinde terör paneli düzenlendi

21.10.2021 16:04
İnönü Üniversitesinde terör paneli düzenlendi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut, vatandaşların gönlünü ve kalbini kazanmak suretiyle yekvücut olarak terörizmle mücadelede çok önemli başarı elde edildiğini belirtti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut, vatandaşların gönlünü ve kalbini kazanmak suretiyle yekvücut olarak terörizmle mücadelede çok önemli başarı elde edildiğini belirtti.

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesinin katkılarıyla İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu "Terör" konulu panel, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Panelin açılışında konuşan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut, siyasi, ekonomik, toplumsal, bilgi ve teknoloji gibi derinleşen ve genişleyen yeni bir güvenlik anlayışına doğru evrilme yaşandığına dikkati çekti.

Terörün küreselleşmeyle yeni bir özellik kazandığını bildiren Bulut, "Özellikle çok kısa süre önce kripto para olarak değerlendirdiğimiz bir sistemde şu an en fazla kullanan ve bu alanda eleman yetiştiren hatta elemen kazanan terör örgütlerinin son dönemlerde yayımlanan raporlar incelendiğimizde görmekteyiz." diye konuştu.

Bulut, terörle mücadelede hassasiyet duydukları konunun gönülleri kazanmak olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Hizmet ettiğimiz insanların akıl ve kalplerini kazanmadıkça terörizmle mücadelede başarılı ve kalıcı bir sonuç sağlayamayacağımızın ülke olarak bilincinde olmamız lazım. Terörizmle mücadelede, politika ve stratejilerin milletin sinesinde güven duygusu inşa etmeyi ve akıllarda ise meşruiyeti güçlendirmeyi amaçladık ülke olarak.

Teröristle mücadele harekatının artık terörizmle mücadeleye doğru evrilmesi ile birlikte tüm coğrafyanın her bir köşesinde 24 saat tüm vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabileceği bir güvenlik ortamı tesis edilmiş durumda. Örgütün zayıf noktalarından, terörizm başlangıcındaki zayıf noktası birincisi çok güzel yönetilmeye başlanan ikna süreçleri. İçişleri Bakanımızın başkanlığı ve koordinesinde yürütülen bu süreç örgütün en önemli kayıp safhalarından birisi olmuştur. Sayıyı tam vermek istemiyorum çünkü her gün değişiyor, büyük bir geri dönüş olmuştur. Yeniden rehabilite olarak insanlar topluma kazandırılmıştır. Bir diğeri büyük kararlılıkla sürdürülen Diyarbakır'daki annelerin kutsal duruşudur. Bir diğeri teröre sürüklenen çocukların yeniden kazanılması projesidir. Vatandaşımızın gönlü ve kalbini kazanmak suretiyle bir yekvücut olarak terörizmle mücadelede artık çok önemli başarıları elde ettiğimiz diyebileceğimiz bir noktaya gelmiş durumdayız."

"Terörle mücadelede bir Türk modellemesini ortaya koyduk"

Şu anda dünyanın terörle mücadelede en yetenekli, eğitimli kadrosuna sahip olduklarına dikkati çeken Bulut, "Bize bir şer başlattılar ama farkında olmadan çok farklı bir hayra doğru evirdiler. Bu da bizim bir kazanımımızdır. Onun için artık biz bu merkezde dünyada kitapları çevrilen ve bir modelleme olan kısaca Suriye'deki modellemeye dikkat çekmek gerekiyor. Dışarıdan gelip bölge üzerindeki altyapıları dahil yok eden bir sistem yerine, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında olduğu gibi o bölgede huzur, güvenlik ve asayişi sağlayan, sadece bununla kalmayan altyapısını oluşturan, eğitim kurumlarını teşkil eden, terörle mücadelede bir Türk modellemesini ortaya koyduk. Bizim görevimimiz de bilim adamları olarak bunları literatüre kazandırmak olacaktır." diye konuştu.

Diğer konuşmalar

Malatya Valisi Aydın Baruş, siyasi istikrarsızlığa açık olan ülkelerin terörün ana hedefi olarak gözüktüğünü belirterek, terörün siyasi, iktisadi, toplumsal ve uluslararası alanda değişik hedefleri olduğunu anlattı.

Baruş, terörün siyasi hedefleri arasında mevcut siyasi otoriteyi zayıflatmanın da bulunduğuna değindi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise terörün günümüzde küresel nitelik kazandığını ve genellikle masumları hedef aldığını kaydetti.

Düzenleme Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Selehaddin Bakan'ın yaptığı panele, konuşmacı olarak Prof. Dr. Eyyüp Günay İspir, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici, Prof. Dr. Yakup Bulut ile Prof. Dr. Bekir Parlak katıldı.

Sahil Güvenlik, Terörizm, Jandarma, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnönü Üniversitesinde terör paneli düzenlendi - Son Dakika


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