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İsrail basını: İsrail ve Fransa casus yazılım krizini sonlandırmak için gizlice görüştü - Son Dakika

İsrail basını: İsrail ve Fransa casus yazılım krizini sonlandırmak için gizlice görüştü

22.10.2021 11:41
İsrail basını: İsrail ve Fransa casus yazılım krizini sonlandırmak için gizlice görüştü

İsrail ve Fransa'nın İsrailli NSO Group'a ait "Pegasus" isimli casus yazılım krizini nihayete kavuşturmak için gizlice görüştüğü bildirildi.

İsrail ve Fransa'nın İsrailli NSO Group'a ait "Pegasus" isimli casus yazılım krizini nihayete kavuşturmak için gizlice görüştüğü bildirildi.

Walla News sitesinde yer alan haberde, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata'nın günler önce gizlice Paris'e gittiği belirtildi.

Haluta'nın burada Fransız mevkidaşı Emmanuel Bonne ile NSO Group'a ait Pegasus casus yazılım krizini görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede Haluta'nın Bonne'ye İsrail'in Pegasus yazılımına ilişkin yürüttüğü soruşturmaya dair bilgi verdiği ve casus yazılım nedeniyle Tel Aviv ile Paris arasında yaşanan krizi sonlandırmak için bir öneri sunduğu kaydedildi.

Haluta'nın sunduğu öneride, İsrailli firmanın casus yazılımının Fransız cep telefonu numaralarını hacklemesinin yasaklanması taahhüdünün de yer aldığı aktarıldı.

Fas istihbarat servisinin, Mart 2019'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükümetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.

Bunun üzerine Macron'un İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i telefonla arayarak konuyla ilgili resmi açıklama istediği kaydedilmişti.

NSO Group, Pegasus, Fransa, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail basını: İsrail ve Fransa casus yazılım krizini sonlandırmak için gizlice görüştü - Son Dakika


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