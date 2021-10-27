İstanbul'da 295 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da 295 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 295 kilogram esrar ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 295 kilogram esrar ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün, yurt dışından getirilen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Ümraniye'de bazı adres ve araçlara düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 295 kilogram esrar bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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