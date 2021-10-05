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İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika

İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor

05.10.2021 15:03
İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor, System.String[]

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eminönü, Şişli, ve Kadıköy'de kurdukları kontrol noktalarında taksicileri denetledi.

Denetim kapsamında polis ekipleri, tek tek araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Eminönü'nde bir sivil trafik polisini aracına yolcu olarak almayan taksi şoförüne, 1300 lira para cezası yazılırken, taksi 10 gün trafikten men edildi. Ticari taksi çekici ile Yediemin otoparkına götürüldü.

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan uygulamada ise belediye çalışma belgesi olmayan bir taksi sürücüsüne 1339 lira para cezası uygulandı.

İstanbul, Kadıköy, Eminönü, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika
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