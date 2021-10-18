İstanbul Taksiciler Odası Başkanı: Vize parası olayı kurgu - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bir taksicinin Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçmek isteyen müşterisinden 400 dolar vize parası aldığını iddia etti. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu iddiaları reddederek olayın kurgu olduğunu belirtti. Aksu, "Biz konuyu basından öğrendik, araştırdık. Böyle taksi yok, şoför yok. Bu konu tamamen kurgu" dedi.

İBB yönetiminin, İstanbul'daki taksi sorununu çözmek için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine getirdiği yeni taksi sistemi ve buna bağlı bin yeni taksi plakası önerisi, oy çokluğuyla 9. kez reddedilmişti. İBB Meclisi'nin Ekim ayı meclis oturumunda taksi sorununu gündeme getiren İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, taksilerin denetlenmediğini, bu yüzden yabancı turistlerin dolandırıldığını anlattı. Özkan, bir taksicinin, "Taksiyle Anadolu Yakası'na geçmek için vize lazım" diyerek yabancı profesör ve ailesinden kişi başı 400'er dolar aldığını iddia etti. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu iddiaları reddetti. Aksu olayın kurgu olduğunu savundu. Aksu son günlerde gündeme gelen taksiciler ve müşteriler arasındaki tartışmalara ilişkin de açıklama yaptı.

"OLAY TAMAMEN KURGU BÖYLE BİR TAKSİCİ YOK"

Konuyu araştırdığını ve böyle bir taksici olmadığını belirten Aksu "Biz konuyu basından öğrendik, araştırdık. Böyle bir şikayet yok, böyle bir taksici yok. Zaten taksicinin ismi belli değil, plaka ortada yok. Bunu bir siyasi partinin grup başkanvekili iddia etti. Biz kendisiyle de konuştuk. Böyle bir plaka yok, taksi yok, şoför yok. Bu konu tamamen kurgu. Zaten düşünün üniversitede görev yapan bir hocamız böyle bir şeyden bahsediliyor, böyle bir hoca yok. Tamamen kurgu biz konuyu araştırdık" dedi.

"YANLIŞ YAPANLARI İHRAÇ EDECEĞİZ"Son günlerde gündeme gelen taksici esnafı ile müşteriler arasındaki tartışmalara ilişkin de açıklama yapan Aksu, "17 bin 365 tane ticari taksi var 52 bin tane çalışanımız var. Kronik bölgelerde şoför arkadaşların davranışlarıyla alakalı bazı sorunlar var. Bu sorun eğitimle inşallah aşılacak. Ulaşım Koordinasyon Merkezinde İstanbul'da taksi sayısının artışı sık sık gündeme geldiği için taksici esnafımızı karalama kampanyası devam ediyor. İçimizdeki çürük elmaları da bu yapılan denetimler sonucunda ayıklayacağız, yanlış yapanları da ihraç edeceğiz" diye konuştu.

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