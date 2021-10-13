Üye Girişi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu Oltu esnafını ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu Oltu esnafını ziyaret etti

13.10.2021 17:17
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu Oltu esnafını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Erzurum'un Oltu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Erzurum'un Oltu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Narman ilçesi ziyaretinin ardından Oltu'ya gelen Ağıralioğlu, ilçe girişinde İYİ Parti Oltu İlçe Başkanı Hikmet Dağ ve partililer tarafından karşılandı.

Esnaf ziyaretinin ardından parti binasına geçen Ağıralioğlu, burada partililerle bir araya geldi.

Ağıralioğlu ve beraberindekiler daha sonra Olur ilçesine geçti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu Oltu esnafını ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız 17:07 Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar 16:45 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı 16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı
Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 16:07 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu 15:57 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı 15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı
Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı 14:53 Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Tanju Özcan, TRT dizisindeki 14:36 Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu

Son Dakika Haberleri
17:07 Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız
16:45 TikTok'ta, ''Squid Game'' şeker oyunu viral oldu! İşte akıma katılan fenomenler
16:44 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar
16:35 İçişleri Bakanlığı, "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına cevap verdi: Yalandır, nokta
16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı
16:23 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
16:13 Son dakika magazin haberleri! En yeni magazin olayları
16:06 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu
16:00 Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim
Üreticide 13 TL olan domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor Üreticide 13 TL olan domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor         
17:10
TikTok'ta, ''Squid Game'' şeker oyunu viral oldu! İşte akıma katılan fenomenler TikTok'ta, ''Squid Game'' şeker oyunu viral oldu! İşte akıma katılan fenomenler         
16:46
Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı         
16:40
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu         
16:01
"Siyasi Cinayet" tartışmasına Destici de katıldı: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor         
15:46
Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu         
15:01
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber         
08:42
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 17:21:10. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu Oltu esnafını ziyaret etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement