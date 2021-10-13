İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu Oltu esnafını ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Erzurum'un Oltu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Narman ilçesi ziyaretinin ardından Oltu'ya gelen Ağıralioğlu, ilçe girişinde İYİ Parti Oltu İlçe Başkanı Hikmet Dağ ve partililer tarafından karşılandı.

Esnaf ziyaretinin ardından parti binasına geçen Ağıralioğlu, burada partililerle bir araya geldi.

Ağıralioğlu ve beraberindekiler daha sonra Olur ilçesine geçti.