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İZİKAD'dan Torbalı çıkarması - Son Dakika

İZİKAD'dan Torbalı çıkarması

26.10.2021 09:37
İZİKAD'dan Torbalı çıkarması

Torbalı'ya ziyaret gerçekleştirerek bir dizi görüşme yapan İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) protokol imzalayarak kente döndü.

Torbalı Ticaret Odası (TTO) ile İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), ortak projeler kapsamında işbirliği yapılması, kadının iş yaşamında daha fazla görünür olması yönünde faaliyetlerde bulunmak üzere bir işbirliği protokolü imzalarken, Torbalı Belediyesi ile işbirliği yapmak için görüşmeler yapıldı.

TTO ile yapılan protokolü TTO adına TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, İZİKAD adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin imzaladı.

Sezgin: "Ticari hayatta kadının adı daha fazla duyulmalı"

Bu protokol ile Torbalı Ticaret Odası ve İzmir İş Kadınları Derneği'nin kendi görev ve yetki alanları doğrultusunda ortak proje konularını belirlemeyi, ortak projelere yönelik hibe programlarını takip etmek ve uygulamayı hedeflediklerini ifade eden İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin,"Bu kapsamda gerek duyulduğunda toplantı, sempozyum, seminer ve çalıştay gibi faaliyetler düzenleyeceğiz. İş hayatındaki kadının varlığını arttırmak istiyoruz ve bu konuda TTO ile işbirliği yapmaktan mutluyuz" dedi. Ticaret odalarının bu konuda önemli bir adres olduğunu ifade eden Sezgin, "Ticari hayatta kadının adını daha fazla duyulur kılmak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu da kadını teşvik etmek, iş yaşamına sokacak ortamı onlar için hazırlamaktan geçiyor. Torbalı Ticaret Odası'nın işbirliğine açık yapısı nedeniyle kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ile de görüştüklerini söyleyen İZİKAD Başkanı Sezgin, "Torbalı Belediyesi ile de işbirliği yapacağız. Torbalı hem sanayinin hem de tarımın güçlü olduğu bir ilçe. Bu alanda hem ticaret dünyası ile hem de belediyesi ile işbirliğine büyük önem veriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Olgun: "İZİKAD'a her türlü desteği vereceğiz"

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun ise İzmir'in iş kadınlarını bir araya getiren İZİKAD ile protokol imzalamaktan dolayı memnun olduklarını söyledi.

Kadının iş yaşamında daha fazla var olması için çalışan İZİKAD'a her türlü desteği vereceklerini söyleyen Olgun, "Kadınımızın çalışması, kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor. Bu konuda faaliyetler yürüten İZİKAD ile çalışmaktan gurur duyarız. Umuyorum her iki kurum ve kadınlar için verimli bir işbirliğine imza atarız" diye konuştu.

Tekin: "İZİKAD'ın katkısı çok değerli"

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ise İZİKAD ile çalışmanın bölge kadınlarının güçlenmesi, iş hayatına dahil olması açısından önem arz ettiğini söyledi.

Bu kapsamda neler yapılabileceğini her iki kurumun da araştıracağını ve hızlıca hayata geçireceklerini söyleyen Tekin, "İZİKAD ile yol yürümek istiyoruz. Bölge kadınlarımızın iş hayatında bulunması, onların önünün açılması konusunda İZİKAD'ın katkısı çok değerli" diye konuştu.

İZİKAD'dan Torbalı çıkarması

Torbalı Belediyesi, Torbalı, Ticaret, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İZİKAD'dan Torbalı çıkarması - Son Dakika


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