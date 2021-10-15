Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, İskenderun Teknik Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, İskenderun Teknik Üniversitesini ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İskenderun Teknik Üniversitesine (İSTE) ziyarette bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İskenderun Teknik Üniversitesine (İSTE) ziyarette bulundu. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Çetin'in çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente geldiği hatırlatıldı. Çetin'in üniversitede kendisini karşılayan Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi öğrencilerini selamladığı belirtilen açıklamada, İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'ye de çalışmalarında başarı dilediği aktarıldı. Çetin'e ziyaretinde Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Kriminal Daire Başkanı Tuğgeneral Sinan Şen ile Hatay İl Jandarma Alay Komutanı Albay Emrullah Büyük eşlik etti.

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