Üye Girişi
Kağıthane'de Gültepe-Telsizler Otopark ve Kapalı Pazaryeri projesinin temeli atıldı - Son Dakika

Kağıthane'de Gültepe-Telsizler Otopark ve Kapalı Pazaryeri projesinin temeli atıldı

01.11.2021 18:18
Kağıthane'de Gültepe-Telsizler Otopark ve Kapalı Pazaryeri projesinin temeli atıldı

Kağıthane Belediyesi tarafından Gültepe-Telsizler bölgesinde 41 milyon liraya mal olacak otopark ve kapalı pazaryeri projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından Gültepe-Telsizler bölgesinde 41 milyon liraya mal olacak otopark ve kapalı pazaryeri projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kağıthane Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği 'Teknolojik Otopark Çözümleri' ve 'Kapalı Pazaryerleri' projesinin temeli atıldı.

Gültepe-Telsizler kapalı otopark ve pazaryeri 440 araç kapasiteli olacak. Otopark aynı zamanda belirli günlerde 1256 pazar tezgahı kapasiteli kapalı pazaryeri olarak da hizmet verecek. Otopark ayrıca açık ve kapalı spor alanları, kütüphane ve yeşil alan da barındıracak.

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanının verdiği sözleri yerine getirmek için çalıştığını belirterek, "Buranın park sorunu var, 440 araçlık teknolojik bir otopark yapılarak bu sorun çözülecek. Hanım kardeşlerimiz yağmurdan, soğuktan etkilenmeden kapalı pazaryerinde alışverişlerini yapabilecekler. Spor sahasından gençlerimiz faydalanacak. Kütüphanemizin ışığı 24 saat yanacak. Çay, çorba, simit ikramları olacak. Muazzam bir mimari tasarıma sahip. Hiçbir borç almadan, faiz ödemeden arttırdığı ve bu niyetle biriktirdiği parayla, yani sizin paranızla burayı sizinle buluşturuyor. Başkanımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise projeyi 2022 yılının eylül ayında bitirip hizmete açmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne sözünü verdiğimiz 53 projemizin yarıdan fazlasını hayata geçirdik. Kağıthane'mize böylesi büyük bir eseri kazandırmanın da şimdiden mutluluğunu yaşıyoruz. Gültepe-Telsizler Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesine benzer bir başka projemiz de Hürriyet Mahallesi'nde başladı. Yakında oranın da temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Böylece ilçemizde hem trafik sorununu büyük oranda çözmüş olacağız hem de kapalı pazaryerleri ile vatandaşlarımıza alışveriş yapabilmeleri için nezih ortamlar sunacağız."

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlüt Öztekin, Pazaryeri, Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Gültepe-Telsizler Otopark ve Kapalı Pazaryeri projesinin temeli atıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, üst üste gelen zamlar sonrası hükümete yüklendi: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! 18:12 Kılıçdaroğlu, üst üste gelen zamlar sonrası hükümete yüklendi: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi 18:10 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış 17:44 Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış
Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar 17:30 Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum 17:17 Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı 17:07 Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler 16:36 Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar 16:02 Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar

Son Dakika Haberleri
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
18:08 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi
17:44 Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış
17:35 Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı
17:30 Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar
17:29 Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti
17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak
17:06 Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı
16:55 Binance para çekme işlemlerini ikinci kez askıya aldı
Bizim Çocuklar dağılıyor! Yusuf Yazıcı satış listesine koyuldu Bizim Çocuklar dağılıyor! Yusuf Yazıcı satış listesine koyuldu         
18:17
Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi         
18:11
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı         
17:35
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak         
17:11
Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı         
16:49
"Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir         
16:13
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı         
14:46
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 18:24:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Gültepe-Telsizler Otopark ve Kapalı Pazaryeri projesinin temeli atıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement