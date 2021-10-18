Kamyondan düşen pamuk balyasının altında kalan genç öldü - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde tarlada kamyona yükleme yapıldığı sırada pamuk balyasının devrilmesi sonucu altında kalarak, ağır yaralanan Nizamettin Alkan (18) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Harran'a bağlı kırsal Parapara Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pamuk tarlasında çalışan Nizamettin Alkan, toplanan balyaları kamyona yüklemeye çalışırken üzerine pamuk balyası düştü. Çalışanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri pamuk balyalarının arasından çıkarılan Alkan'ı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nizamettin Alkan, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nizamettin Alkan'ın cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.