Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Orhaniye Mahallesi Gazimagosa Caddesi üzerinde meydana geldi. Burhan M. İdaresindeki 16 PB 470 plakalı kamyonet, karşı istikametten gelen Refik O. (39) idaresindeki 16 AIS 958 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kamyonetin altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne gönderildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.