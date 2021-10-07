Üye Girişi
Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu - Son Dakika

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu

07.10.2021 09:01
Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 3 kişiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 3 kişiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.

Sarıçiçek mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya giden 3 kişiden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden Safranbolu Jandarma Komutanlığı, UMKE ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kaybolan 3 kişi bulundu.

Bulunan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu
Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu
Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu

Safranbolu, Jandarma, Karabük, Mantar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı 08:54 Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi 08:05 TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti 07:39 Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum 07:29 Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi sıraladı 07:24 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi sıraladı Son anket sonuçları belli oldu! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı 07:05 Son anket sonuçları belli oldu! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı
Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı 00:39 Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu 20:55 Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu

Son Dakika Haberleri
09:01 Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?
08:53 Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı
08:48 Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar
08:04 TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var
07:39 Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti
07:29 İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi
07:28 Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum
07:27 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım
07:22 Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?         
09:01
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar         
08:48
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi         
07:30
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede? Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede?         
00:44
Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı         
21:55
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı         
18:48
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı         
15:34
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum         
14:47
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 09:22:08. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement