Karabük'te silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te meydana gelen kavgada silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayabaşı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde karışlasan M.Ö. (68) ve A.Y. (55), henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, tabancayla A.Y'ye ateş etti.

Yaralanan A.Y, çevredekilerin yardımıyla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.