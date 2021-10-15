Karapınar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde, kan bağışını artırmaya yönelik başlatılan "okulumda KANpanya var" projesi kapsamında Karapınar TOKİ Yavuz Selim İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya ilişkin bilgi veren okul müdürü Süleyman Karadeniz, dört yıldır okulda kan bağışı düzenlediklerini, bir günde 32 ünite kan bağışında bulunulduğunu söyledi.

Bu kampanyalarla ile çocuklarda ve velilerde kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmanın gayretinde olduklarını belirten Karadeniz, "Bunun yanında yarının kan bağışçılarını da kazanmayı hedefliyoruz. Hayat kurtarmak çok önemli. Pandemi döneminde kan bağışı daha çok önem kazandı" diye konuştu.