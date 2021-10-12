Karasu'nun bir yıllık asayiş raporu paylaşıldı - Son Dakika

Karasu İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol, ilçenin asayiş raporunu basın mensuplarıyla paylaştı.

Akyol, Karasu Kaymakamlığı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2020'de 1425, bu yıl ise 1448 olayın meydana geldiğini belirterek, suç oranında ciddi bir artış olmamasının umut verici bir tablo olduğunu kaydetti.

Bir önceki yıl uyuşturucuyla mücadele kapsamında 32 işlem yapıldığını belirten Akyol, "Bu yıl ise bu sayı 110'a ulaştı. Bu da mücadelede ciddi adımlar atıldığını gösteriyor. Toplumda oluşan güven sayesinde de bize bilgi paylaşımı ve destekleyici dönüşler de oluyor. Karasu'da topyekun bir mücadelenin olduğunu görebiliyoruz." dedi.

Akyol, yaralamalı trafik kazası sayısının bir yılda 92'den 147'ye yükseldiğini dile getirerek, "Kural ihlali yapan 1515 kişiye 494 bin lira cezai işlem uygulanmıştı. Bu yıl ise 3 bin 500 kişiye toplam bir milyon 130 bin lira civarı cezai işlem uygulandı." bilgisini verdi.

Yayalar için daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Akyol, "Bir günde iki ölümlü kaza yaşadık ve bu kazaların ikisi de yaya kazalarıydı. Kayıpların önüne geçmek için güvenlik görevlileri olarak üzerimize düşeni yapacağız. Vatandaşımızın da desteğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.