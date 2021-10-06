Kars'taki Kızılgedik Geçidi'nde etkili olan kar ulaşımı aksattı - Son Dakika

Kars'ın Selim ilçesini Ardahan'ın Göle ilçesine bağlayan Kızılgedik Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerle karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.

Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyü sınırlarındaki yüksek rakımlı Kızılgedik Geçidi'nde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı.

Göle ilçesine ulaşımın sağlandığı bölgeye ihbar üzerine Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlatan ekipler, yolda kalan bir kamyonu da çekerek kurtardı.