Üye Girişi
Kars Valiliğinden Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Kars Valiliğinden Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin açıklama Açıklaması

26.10.2021 18:09
Kars Valiliğinden Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Kars Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda kent hakkında yaptığı konuşmayla ilgili açıklama yaptı.

Kars Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda kent hakkında yaptığı konuşmayla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyü içme suyu ihtiyacının, İl Özel İdaresi tarafından KÖYDES kapsamında 2018 yılında açılan sondaj kuyusu, aynı yıl içinde yapılan içme suyu şebekesi ve deposu aracılığıyla karşılandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"16 Şubat 2021'de Çamçavuş köyü içme suyu analizi için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından su numunesi alınmış, hem Kars Halk Sağlığı Laboratuvarı hem de Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından analiz edilmiş ve raporlar sonucunda suyun, 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'e uygun olduğu tespit edilmiştir. Çamçavuş Köyü Camisi ile ilgili olarak dile getirilen iddia konusunda, ilgili caminin henüz ruhsatlandırılmasına yönelik İl Özel İdaremize yapılmış herhangi bir resmi başvuru bulunmamaktadır. Kaldı ki aynı köyde yapılan imamevi ve taziyeevine yönelik resmi müracaatlar çerçevesinde ruhsatlandırma işlemi 2018 yılında gerçekleştirilmiştir."

Açıklamada, hayvan geçidi için köprü talebi konusu ile ilgili olarak da şu ifadeler kullanıldı:

"Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 yılında 5x5 genişlik ve yüksekliğinde Çamçavuş köyü karşısında hayvan alt geçidi yapılmış ve hayvanların meralara ulaşması sağlanmıştır. Sonuç olarak, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen veya kendisine verilen bilgilerle oluşturulan iddialar gerçeklikten uzaktır ve kamuoyunun yanıltılmasına neden olmaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Valiliğimiz, tüm kurumlarımız ve İl Özel İdaremiz halkımızın hizmetinde ve köylerimizin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi için büyük bir gayretle çalışmaktadır."

Bu yıl köylerin içme suyu ihtiyacına yönelik 60 projenin hayata geçirildiği bildirilen açıklamada, "Valilik olarak idare ve kamu hizmeti anlayışımız, bir hizmet ihtiyacı ortaya çıktığında Sayın Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği gibi iki ay beklemeden aynı gün harekete geçilerek vatandaşımızın talebinin karşılanması esasına dayanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, TBMM, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars Valiliğinden Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi 18:06 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi 17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonla terörist etkisiz hale getirildi 17:47 Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonla terörist etkisiz hale getirildi
Antartika Buz Tabakası'nın erimesi sebebiyle Hollanda'da deniz seviyesinde 2 metrelik artış görülebilir 17:43 Antartika Buz Tabakası'nın erimesi sebebiyle Hollanda'da deniz seviyesinde 2 metrelik artış görülebilir 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 17:27 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı 17:19 Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine 16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme 15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme

Son Dakika Haberleri
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
17:18 Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı
17:17 Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
17:16 Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı         
18:09
Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı         
18:05
Yemek yemediği için babasının öldürdüğü bebeğin acılı annesine ikinci şok! Diğer çocukları esirgeme kurumuna verilmiş Yemek yemediği için babasının öldürdüğü bebeğin acılı annesine ikinci şok! Diğer çocukları esirgeme kurumuna verilmiş         
17:48
Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar         
17:46
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti         
17:41
Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
17:20
Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi         
17:17
Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere         
15:55
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Sosyal medyada Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?         
15:14
Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü         
14:40
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 18:16:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kars Valiliğinden Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement