Kartal'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kartal'da park halindeki otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde park halinde olan 78 S 562 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.