Kaymakam Canpolat ve Başkan Özen, 19 Ekim Muhtarlar Gününü Kutladı - Son Dakika

Muhtarlarımızla beraber çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz

Kaymakam Canpolat, muhtarların vatandaşlarla ilişkiler noktasındaki önemine değindi. Vatandaşların ilk temas noktasının muhtarlar olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Muhtarlarımızın tarihimizde önemli bir yeri var. Mahallelerimizin, sokaklarımızın sorunlarını hep beraber dinliyoruz ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bizim görmediğimiz gözden kaçırdığımız konuları muhtarlarımız anında tespit ediyor ve bize iletiyorlar. Muhtarlık, yerel yönetimlerin ilk kademesidir. Kapımız sizlere her zaman açık. Çalıştığınız en yakın birimler kaymakamlık olarak bizler ve Sapanca Belediyesi'dir. Sapanca Belediye Başkanımızın sizlere verdiği değeri yakından görüyorum. Sapanca için muhtarlarımızla ortak masada beraber çalışmaya ve çözüm üretmeye bundan önce olduğu gibi bundan sonrada devam edeceğiz. Halkımıza hizmet götürürken en değerli paydaşlarımızdan biri olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun" dedi.

Sizler bizlerin mesai ve ekip arkadaşlarımızsınız

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen; "Sizlerle birlikte göreve geldiğim günden buyana beraber çalışıyoruz. Güzel bir dayanışma içinde olduğumuzu düşünüyorum. Belediye olarak tüm mahallelerimize belirli bir program dâhilinde hizmetlerimizi götürmeye çalışıyoruz. Sizler bizlerin mesai ve ekip arkadaşlarımızsınız. Sizler bizi ne kadar iyi yönlendirirseniz bizlerde o kadar organize şekilde iyi çalışırız. Belediye olarak her zaman muhtarlarımızın arkasındayız oradan oy geldi buradan oy gelmedi gibi bir düşünce içerisine girmeden Sapanca sevdalısı olarak tüm mahallelerimize eşit şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm muhtarlarımıza verdikleri özverili hizmet için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde öncelikle ebediyete intikal etmiş muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan muhtarlarımıza da sağlık ve başarılar diliyor 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutlarım" dedi.

Sapanca Hükümet Konağı önünde düzenlen törene, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkanı Özcan Özen, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Recep Çelik, ilçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Hakan Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, Daire müdürleri, Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldız ve muhtarlar katıldı.