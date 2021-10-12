Son dakika haber: Milyonluk uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika

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Milyonluk uyuşturucu operasyonu kamerada

Kayseri'de 15 kilo eroin ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir aracın arka kapıları içerisine zulalanmış piyasa değeri 1.5 milyon TL olan 15 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik köpeği 'Athena'nın da katıldığı operasyon saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Sivas Karayolu uygulama noktasında durumundan şüphelenilen plakalı hafif ticari araç, ekipler tarafından durduruldu. Narkotik köpeği 'Athena'nın da katıldığı aramalarda aracın arka kapıları içerisine zulalanmış 15 kilo eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 1.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Operasyon saniye saniye görüntülendi

Öte yandan ekiplerin araca düzenlediği operasyon kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi. Elde edilen uyuşturucu maddenin Iğdır'dan batı illerine götürüldüğü tespit edilirken olayla ilgili araç şoförü gözaltına alındı.